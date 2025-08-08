En una noche marcada por la intensidad del diamante y el drama propio del beisbol, los Charros de Jalisco no pudieron consumar una heroica remontada. Frente a los Dorados de Chihuahua, la novena jalisciense logró un empate que parecía improbable en la novena entrada, pero en extra innings, el pitcher Luis Morán se adjudicó la derrota por una pizarra de 12-10, tras verse frustrado en su intento de contener el ataque visitante.

Jalisco se quedó a nada de culminar el rol regular con una victoria a su favor. Sin embargo, el destino se escribió en el décimo rollo, donde Morán, encargado de la lomita en el momento decisivo, no supo frenar a los Dorados y le dejó heredado a un hombre en base a Miguel Aguilar, quien tampoco lució su mejor serpentina, de lo que Agustín Murillo se aprovechó para conectar el cuadrangular que selló el triunfo visitante.

El duelo inició con dominio de los norteños, imponiendo su ley desde temprano al construir una ventaja de hasta seis carreras. El público en las gradas sentía el peso de la desventaja, pero el beisbol, fiel a su naturaleza impredecible, reservaba un giro inesperado.

Con el paso de las entradas, Jalisco comenzó a apretar y la brecha en la pizarra se fue reduciendo lentamente. Llegó el noveno episodio y, con él, el rugido de las tribunas. Willie Calhoun puso a vibrar al estadio Panamericano con un jonrón productor que llevó a Alejandro Quezada y a Michael Wielansky a tierra prometida para forzar una entrada más. Sin embargo, el esfuerzo terminó siendo en vano y Charros dejó escapar la serie ante Chihuaua.

Entre lo destacable de este compromiso para Jalisco es que se igualó el récord de bases robadas en una campaña impuesto por Leones de Yucatán en 1992, al llegar a las 194 estafas en la temporada 2025.

Así, los Charros de Jalisco cerraron el calendario regular con la frente en alto por el espíritu de lucha mostrado, aunque con la herida fresca de una derrota que deja lecciones profundas y de la cual tendrán que recuperarse pronto, ya que el sábado comenzarán la serie de playoff contra Sultanes de Monterrey en el Walmart Park.