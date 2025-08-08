El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró ayer con una caída del 0.73 %, hasta los 63.88 dólares por barril, en una sesión marcada por el anuncio de que el presidente ruso, Vladímir Putin, se reunirá la próxima semana con su homólogo estadounidense, Donald Trump. En la Bolsa Mercantil de Nueva York, los contratos de futuros del WTI para entrega en septiembre retrocedieron 0.47 dólares respecto a la jornada anterior.

La confirmación del encuentro llegó poco antes de que venciera el ultimátum de diez días impuesto por la Casa Blanca para que Rusia detenga la guerra en Ucrania, plazo que expira hoy. Será la primera cumbre entre ambos líderes desde 2021, cuando Putin se reunió con el entonces presidente Joe Biden en Ginebra, y la primera con Trump desde 2018 en Helsinki.

Según el analista Tom Essaye, de Sevens Report, la expectativa de conversaciones sobre un alto el fuego ha reducido en parte las preocupaciones sobre la oferta de crudo. No obstante, Washington mantiene su plan de imponer sanciones secundarias a Moscú hoy, y Trump ha reiterado su intención de aplicar aranceles a India y China por la compra de petróleo ruso. El 6 de agosto, el presidente firmó una orden ejecutiva que impone un gravamen adicional del 25 % a las importaciones indias, mientras que las medidas contra Pekín siguen en evaluación.

En el mercado europeo, el precio del Brent para entrega en octubre bajó un 0.69 %, hasta los 66.43 dólares por barril, tras perder 0.46 dólares en el Intercontinental Exchange. El referencial del mar del Norte acumula seis sesiones consecutivas a la baja y se aproxima a la barrera de los 65 dólares, presionado por la reunión Putin-Trump y el incremento de producción de la OPEP+.

La alianza petrolera liderada por Arabia Saudí y Rusia acordó el pasado domingo aumentar su oferta en 547 mil barriles diarios a partir del 1 de septiembre, completando la restitución de 2.2 millones de barriles diarios que retiró del mercado en 2023. La medida ha incrementado el temor a un exceso de suministro en un contexto de débil demanda global.

En paralelo, la Agencia de Información Energética informó el 6 de agosto que los inventarios comerciales de crudo en Estados Unidos disminuyeron en tres millones de barriles la semana pasada, quedando en 423.7 millones.

Agencias

Vladímir Putin lleva 25 años en el poder y no se reúne con un presidente estadounidense desde junio de 2021, cuando se vio las caras con Joe Biden en Ginebra, lo que no sirvió para evitar la guerra.

CT