La destitución de Diego Cocca como entrenador de la Selección mexicana confirma la crisis en la que se encuentra el futbol del país en todas sus categorías.

Cocca apenas duró menos de cinco meses en el cargo y desde su nombramiento recibió más críticas que elogios, ya que no era el candidato favorito de los principales medios de comunicación ni de los aficionados, quienes preferían un estilo de juego ofensivo que les podría dar el uruguayo Guillermo Almada, entrenador del Pachuca, o el proyecto a largo plazo que pudo haber encabezado el argentino Marcelo Bielsa, ahora al frente de la Selección de Uruguay.

El técnico argentino validó el mal presagio que tenían sus detractores y con la goleada por 3-0 que Estados Unidos le infligió al Tri el jueves pasado en las semifinales de la Liga de Naciones comenzó el fin de su corta era.

Cocca dirigió a México durante siete partidos con un saldo de tres victorias, tres empates y una derrota.

La destitución del estratega también se puede leer como la toma del poder de Juan Carlos Rodríguez, comisionado presidente de la Federación Mexicana de Futbol, quien asesta un golpe de timón a Grupo Orlegi, señalado como el responsable de designar a Cocca como técnico del Tri.

Más gasolina al incendio

Hoy el futbol mexicano atraviesa por una de sus peores crisis, tanto deportiva como estructural y económica. Tras el fracaso consumado en Qatar 2022, en donde no se pasó de la fase de grupos, los directivos intentaron sanar la herida cambiando de entrenador y simulando ajustes extraordinarios, que a final de cuentas no se fraguaron.

De enero a la fecha, luego de un exhaustivo análisis de más de 60 días tras la eliminación en la Copa del Mundo, comenzaron los cambios al no renovar contrato con Gerardo Martino, la contratación de Diego Cocca, la llegada de Rodrigo Ares de Parga (dirección de Selecciones Nacionales) y la salida de Yon de Luisa; sin embargo, los cambios prometidos nunca se cristalizaron.

El número de extranjeros permitidos por equipo sigue siendo alto, no hay ascenso ni descenso, al repechaje se le cambió nombre y formato, no hay más futbolistas mexicanos jugando en el extranjero, siguen llegando malos refuerzos desde el exterior y los jóvenes siguen sin consagrarse en Liga MX.

Pero llegó el golpe en el timón. Apareció Juan Carlos Rodríguez, “La Bomba”, e hizo honor a su apodo. Tras el fracaso de la Selección mexicana en la Nations League, así como el ridículo en la cancha y en la tribuna, el comisionado presidente de la Federación Mexicana de Futbol determinó cortar el proceso, que de por sí ya había nacido muerto, de Diego Cocca, quien se va con todo y Ares de Parga, en el que es un duro golpe a los directivos que habían puesto al argentino en ese sitio.

“Hoy los responsables somos todos, los dueños, los ejecutivos, los entrenadores, los jugadores. Le hemos fallado a la afición, a la que quiero decirle a los ojos que volveremos a representarla como se merece, que vamos a trabajar en los escritorios tanto como en la cancha, que no vamos a dejar sin revisar ninguna área de juego y ninguna área de planeación. No permitiremos olvidar lo que es vestir la camiseta de la Selección Nacional”, dijo el alto mando.

PUNTOS CLAVES PARA EL CAMBIO

Las “bombas” de rodríguez

Deficiencias en planeación, logística, funcionamiento y falta de liderazgo en muchos niveles.

Se perdió la capacidad de reacción, liderazgo, control emocional y el sentido de portar la camiseta.

Etapa viciada por el desorden en la toma de decisiones, por la falta de procesos, rigor y transparencia en los nombramientos.

Se van Diego Martín Coca y su cuerpo técnico. Igualmente, Rodrigo Ares de Parga.

Llega Jaime Lozano como interino para dirigir la Copa Oro.

Los responsables son los dueños, los ejecutivos, los entrenadores y los jugadores.

CRISIS DEPORTIVA

Un equipo gris tras la pandemia

En los últimos partidos, la Selección ha sido abucheada por la afición, que no está contenta con su accionar. IMAGO7/E. Gil

La pandemia de COVID-19 golpeó a todo el planeta. El futbol no se quedó exento de esta situación, mucho menos la Selección mexicana. Hasta antes de que estallara la crisis sanitaria, el proceso de Gerardo Martino cabalgaba en caballo de hacienda, con buenos resultados, el título de la Copa Oro, buenos números y una comunión importante con la afición.

Sin embargo, a raíz del parón de casi un año, y tras volver para 2021, las cosas ya no fueron las mismas. El “Tata” tuvo problemas de salud en un ojo y ya no pudo viajar con tanta facilidad, por lo menos eso explicaba. Llegaron los caprichos, las dudas, las malas decisiones, los compadrazgos a la hora de las convocatorias y por ende, los malos resultados. Fracasos en Nations League, ridículos en amistosos y humillaciones en una Copa del Mundo.

Llegó Cocca y las cosas no cambiaron, al grado de que siguen modificando procesos sin tocar las cuestiones de fondo.

Números post pandemia (desde el 27 de marzo de 2021)

44 partidos con Martino y 7 con Cocca (51 en total).

24 ganados.

15 empatados.

12 perdidos.

DESFILE

Los técnicos de la Selección mexicana desde 2010

Efraín Flores / Julio 2010 - Diciembre 2010 / 3 partidos dirigidos * José Manuel de la Torre / Enero 2011 - Septiembre 2013 / 47 partidos dirigidos Luis Fernando Tena / Septiembre 2013 / 1 partido dirigido * Víctor Manuel Vucetich / Septiembre 2013 - Octubre 2013 / 2 partidos dirigidos * Miguel Herrera / Octubre 2013 - Julio 2015 / 36 partidos dirigidos Juan Carlos Osorio / Octubre 2015 - Julio 2018 / 52 partidos dirigidos Ricardo Ferretti / 2015 y 2018 / 10 partidos dirigidos * Gerardo Martino / Enero 2019 - Noviembre 2022 / 66 partidos dirigidos Diego Cocca / Febrero 2023 - Junio 2023 / 7 partidos dirigidos

*Interinos

TRIBUNAS VACÍAS

Abandonados por la afición

El Allegiant Stadium tuvo una pobre entrada en el partido entre México y Panamá. IMAGO7/E. Espinosa

El pasado domingo se atestiguó un hecho histórico en Las Vegas, Nevada.

La Selección mexicana de futbol se enfrentó a Panamá en el partido por el tercer lugar de la Concacaf Nations League en el Allegiant Stadium, que tiene una capacidad para 65 mil espectadores; sin embargo, a este encuentro sólo asistieron aproximadamente 10 mil personas, siendo la peor asistencia en la historia de un evento masivo en la Ciudad del Pecado.

Y para rematar, para el juego entre Estados Unidos y Canadá que disputaron la final de dicho certamen, se registró una entrada oscilante de 35 mil espectadores, casi medio estadio en su capacidad total, de ahí que llame la atención lo pobre del espectáculo y de la nula convocatoria para este tipo de evento.

Jaime Lozano, joven con experiencia

El “Jimmy” Lozano buscará cambiarle la cara al Tricolor. IMAGO7/R. Vadillo

Sorpresivamente, Jaime Lozano asumirá el rol de director técnico de la Selección Nacional de cara a la Copa Oro.

Con poco tiempo para trabajar, el “Jimmy” tendrá que darle la vuelta a un equipo golpeado por el cambio de timón en el Tri, y aunque asumirá el cargo con la etiqueta de interino, la obligación será la misma: ganar el torneo.

Lozano es un exfutbolista surgido de la cantera de los Pumas, club con el que debutó en Primera División en 1998; cerró ahí su primera etapa en 2001 y estuvo un breve periodo con el Celaya, pues regresó a la UNAM en 2002, siendo pieza importante del cuadro bicampeón de 2004.

Tras pasos sin pena ni gloria con Tigres, Cruz Azul y Morelia entre 2005 y 2012, regresó con los universitarios para una tercera etapa que estuvo muy alejada de su mejor época con el club, optando por el retiro en 2013.

Como seleccionado nacional, estuvo presente en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, dos Copas América y la Copa Confederaciones de 2005.

Su carrera como entrenador inició en las Fuerzas Básicas de Pumas. En Querétaro maduró como estratega, ya que encabezó el cuerpo técnico del equipo Sub-20 que se coronó en 2015, lo que le valió formar parte del cuerpo técnico del primer equipo, entonces dirigido por Víctor Manuel Vucetich, a quien después supliría como estratega, obteniendo la Supercopa de 2017 con los Gallos.

En la estructura de Selecciones Nacionales ha dirigido con éxito a equipos con límite de edad, ganando medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Su última experiencia en un banquillo fue dirigiendo al Necaxa, de regreso en Liga MX, pero su estancia fue corta debido a los malos resultados.

LA VOZ DEL EXPERTO

Lozano no cumple con el perfil para el Tri

Carlos Hermosillo, exfutbolista

Carlos Hermosillo, histórico exfutbolista de Cruz Azul, América, Necaxa y Chivas considera que Jaime Lozano no tiene el perfil adecuado para la Selección Mayor.

“Yo cuando veía que lo postulaban para las Selecciones Nacionales, no le quiero quitar mérito a ‘Jimmy’, pero no ha hecho nada todavía. Tiene un proceso de Selección muy bueno, pero es un proceso que él tiene que ir viviendo para poder pensar en ser el director, ser técnico de la Selección.

“Me parece que hay que apoyarlo, pero me parece también que se tiene que buscar un técnico que realmente cumpla las necesidades del futbol mexicano. No tanto es que lo conozca, porque todo el mundo dice ‘es que tiene que haber un técnico que conozca el futbol mexicano’, no, es un técnico que tenga un proyecto, que tengamos un proyecto definido, que la Federación presente un proyecto para que podamos tener un técnico acorde a nuestro futbol, a las necesidades de nuestro futbol”, comentó.

Lozano ya tiene experiencia con Selecciones menores de México, pues fue él quien condujo al Tri a lograr la medalla de bronce en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

En cuanto a la Primera División, Lozano ya ha dirigido a clubes como Necaxa dentro del futbol mexicano.