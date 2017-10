Las eliminatorias viven su día D

La eliminatoria mundialista no reconoce linajes. Y para muestra, el proceso clasificatorio al Mundial de Rusia 2018, que hoy llega a su fin en la fase de grupos en Europa, Sudamérica y Concacaf, además de que por la madrugada de este martes Asia define si Australia o Siria jugarán el Repechaje intercontinental ante un representativo de la zona donde juega México.

Los ojos del mundo estarán en Sudamérica, donde Argentina y Lionel Messi se juegan su última carta para asistir al máximo evento del futbol en el planeta. Pese a hacer una de las peores eliminatorias en su historia, los pamperos dependen de una victoria en Ecuador para asegurar al menos Repesca, aunque desde 1983 sólo han sido capaces de ganar una vez en la altura de Quito.

Los organizadores del Mundial ruso están con el alma en vilo ante la posibilidad de que el mejor jugador del orbe no asista a la Copa del Mundo, en un hecho histórico.

Al igual que los argentinos, Perú, Colombia, Chile y Paraguay pelean por uno de los dos puestos directos que parecen disponibles ante el apartado que han hecho los uruguayos con sus 28 puntos. Queda además un puesto de Repesca, que es prácticamente el pase al Mundial, habida cuenta de que el rival es Nueva Zelanda, campeón de Oceanía.

En Concacaf también saldrá fuego del pasto de los estadios nacionales de Honduras y Panamá, pues ambas naciones parecen pelear por el puesto de Repesca ante el representante de Asia.

Si Messi tiene que certificar su pase al Mundial, en Europa Cristian Ronaldo requiere de un triunfo ante Suiza para alcanzar su boleto directo a Rusia, pues de lo contrario los campeones de Europa tendrán que pasar por el viacrucis del Repechaje.

PANORAMAS

• CONMEBOL

Los cuatro primeros clasifican directo al Mundial, el quinto va a un Repechaje intercontinental ante Nueva Zelanda

ÚLTIMOS PARTIDOS

Paraguay vs Venezuela

Brasil vs Chile

Ecuador vs Argentina

Perú vs Colombia

Uruguay vs Bolivia

Chile

Boleto directo: Si gana o si empata y Perú y Colombia también empatan. Repesca: si empata y en el Perú-Colombia hay un ganador, además requiere que Argentina no gane. Si pierde, pero Argentina y Paraguay no ganan. Habría que revisar la diferencia de goles con respecto a Perú y los argentinos. Fuera del Mundial: Si empata y Argentina gana, además de que haya una ganador en el Perú vs Colombia. Si pierde y Argentina o Paraguay ganan. El resultado del Perú-Colombia contribuye a su eliminación.

Colombia

Boleto directo: Si gana o si empata y Chile pierde. Repesca: Si empata requiere que Chile pierda y que Argentina no gane. Fuera del Mundial: Si empata y Chile suma en Brasil y Argentina gana. Si pierde y Argentina o Paraguay ganan.

Perú

Boleto directo: Si gana. Repesca: Si empata y Argentina y Paraguay no ganan. Fuera del Mundial: Si pierde y Argentina suma o Paraguay gana.

Argentina

Boleto directo: Si gana requiere que no haya ganador en el Perú-Colombia y que Chile tampoco gane. Repesca: Ganando asegura repesca. Si empata requiere que Colombia derrote a Perú o que los peruanos ganen por más de dos goles, además de que Paraguay no gane. Si pierde requiere que Colombia gane en Perú por un gol más que su derrota (si Argentina pierde 1-0, que Colombia gane 2-0) y que Paraguay empate o pierda. Fuera del Mundial: Si empata o pierde y gana Paraguay.

Paraguay

Boleto directo: Si gana y Chile pierde, además requiere que Argentina no gane. Repesca: Si gana y Argentina no gana. Fuera del Mundial: Si empata o pierde.

Messi. El astro argentino podría no ir a Rusia. AP

• CONCACAF

Califican directo los tres primeros, el cuarto va a un Repechaje internacional ante Australia o Siria

ÚLTIMOS PARTIDOS

Trinidad y Tobago vs Estados Unidos

Honduras vs México

Panamá vs Costa Rica

Estados Unidos

Boleto directo: Si gana o empata. Si pierde y no ganan Panamá y Honduras.

Repesca: Si pierde y sólo gana uno de Panamá u Honduras.

Panamá

Boleto directo: Si gana y Estados Unidos pierde.

Repesca: Si gana. Si empata y Honduras no gana. Si pierde y Honduras también cae derrotado.

Fuera del Mundial: Si empata o pierde y Honduras gana.

Honduras

Boleto directo: Si gana y Estados Unidos pierde y Panamá no gana.

Repesca: Si gana y Panamá no gana.

Fuera del Mundial: Si pierde o empata y Panamá no pierde.

Altidore. Estados Unidos puede no amarrar boleto directo. MEXSPORT

• UEFA

El primero del grupo clasifica directo al Mundial, el segundo va a una Repesca ante rivales europeos

• GRUPO A

ÚLTIMOS PARTIDOS

Francia vs Bielorrusia

Holanda vs Suecia

Francia

Si gana: califica al Mundial.

Si empata: necesita que Suecia empate o pierda para calificar directo.

Si pierde: necesita que Suecia pierda para clasificar directo.

Suecia

Si gana: amarra Repesca, clasifica directo si Francia pierde o empata.

Si empata: amarra Repesca.

Si pierde: necesita caer por más de siete goles para quedar fuera del Mundial.

Holanda

Si gana: requiere de vencer a Suecia por más de siete goles de diferencia para ir a la Repesca.

Si empata o pierde está fuera.

• GRUPO B

ÚLTIMO PARTIDO

Portugal vs Suiza

Si Portugal gana: avanza directo al Mundial. Tiene amarrada la Repesca.

Si Suiza gana o empata: avanza directo al Mundial. Tiene amarrada la Repesca.

• GRUPO H

ÚLTIMOS PARTIDOS

Grecia vs Gibraltar

Estonia vs Bosnia y Herzegovina

Grecia

Si Grecia gana: amarra Repesca

Si Grecia empata o pierde: requiere de que Bosnia no gane.

Bosnia requiere ganar en Estonia y que Grecia no gane.