Lapuente descarta que Osorio tenga méritos para seguir al frente del Tri

El ex director técnico Manuel Lapuente descartó que el colombiano Juan Carlos Osorio tenga los méritos suficientes para mantenerse al frente de la selección mexicana de futbol, luego de su participación en la Copa del Mundo Rusia 2018.

El Tri fue eliminado en octavos de final de la justa mundialista al perder 0-2 con Brasil, con lo que fracasó en su intento de llegar al "quinto partido", que habrían sido los cuartos de final.

"A mí, sinceramente, no me gustaría su continuidad; no hizo méritos para quedarse, no tengo nada contra él", dijo en conferencia de prensa.

Consideró que en términos generales la evaluación fue negativa, ya que no se trascendió en suelo ruso, como se dijo que este equipo lo haría.

"En el contexto de todos los partidos internacionales que se jugaron, los resultados fueron muy malos, tuvimos un papel mediano durante el Mundial", apuntó.

Respecto del que debería ser el estratega del Tri, avaló tanto al argentino Matías Almeyda, así como a Miguel Herrera, quienes son los principales candidatos.

"De entrada ninguno de los dos me parece malo, creo que la gente ya se ha identificado con Almeyda, debe ser considerado, y el Piojo lo mismo, debería estar entre los planes", sentenció.