Lainez no es un Lozano, es más un Messi: La Volpe

Ricardo La Volpe, técnico de Toluca y ex técnico de la Selección Nacional analizó lo que hizo el Tricolor en los dos primeros juegos de la era de Gerardo Martino.

Para el "Bigotón", se actuó bien en lo general y en lo particular señaló que a Diego Lainez hay que dejarlo madurar, quizá en la Sub 20, pero no compararlo con lo que no es. "No es un (Hirving) Lozano, ni un (Mohammed) Salah, es más un (Lionel) Messi".

En general, La Volpe alabó que el Tri, "tiene una idea de juego. Veo a una selección juega con un sistema no importa quién sea el 8, la formación es la misma, sea un 4-1-4+1 o un 4-3-3, cómo quieran llamarle, pero es en la que se actuará".

Tiene confianza, pero la ha tenido desde antes, "lo dije con Osorio y lo vuelvo a repetir, México ya tiene jugadores que el mundo busca, muy importantes y estos son los que juegan por afuera. Estos jugadores son los que te dan la amplitud, son los que hacen que seas tan difícil de marcar. Tienes un buen 8, tienes buenos enganches, todavía (Andrés) Guardado demostró que tiene y los jugadores que van por las bandas y no es sólo jugadores que jueguen por afuera, sino que tienen desequilibrio, hoy México tiene a un Lozano en Corona y un Elías gente que sabe darle amplitud al equipo".

Y vino el tema Lainez. "Vi que criticaron a Diego y voy a salir en defensa de él, es un jugador que aún tiene que aprender. No es mala la idea de que vaya a la Sub-20, lo vi como un jugador que solamente tenía la banda para atacar, le faltan las diagonales hacia adentro, por lo menos en este juego donde siempre quiso desbordar, desaprovechó algunas pelotas aunque algunas no fueron muy buenas".

Y sentenció. "No sé esperen otras cosas de él. No es un Lozano, es más un estilo Messi. Creo que Martino tiene que hablar todavía con él. Qué juegue pegado a la banda no quiere decir que deba actuar como extremo".

