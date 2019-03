Así fue la victoria del nuevo Tri

La gira por los Estados Unidos en el debut de Gerardo Martino al frente de la Selección mexicana terminó con un partido que empezó con promesa de goleada y que culminó en duelo parejo, esto al derrotar a la Selección de Paraguay por 4-2, ante una asistencia de 50 mil 317 aficionados que se dieron cita en el Levi’s Stadium de Santa Clara.

Siete goles para Mexico en dos partidos hacen augurar un buen año, en donde habrá participación oficial en la Copa Oro, el próximo mes de junio y julio, en Estados Unidos.

Un primer tiempo prácticamente perfecto de la Selección mexicana, que aunque en los primeros suspiros del encuentro, vieron cómo los paraguayos intentaron hacerse del balón y controlar el medio campo, sin embargo el juego ofensivo, así como la calidad individual de los aztecas fueron superiores y muy pronto en el partido, el resultado quedó casi liquidado.

Primero Bruno Valdez, jugador guaraní del América realizó un mal rechace y eso hizo que Jonathan dos Santos hiciera el primer gol del juego apenas al minuto 6. Un nuevo error, ahora por conducto del capitán sudamericano Gustavo Gómez, quien anotó en propia puerta al minuto 9, puso los cartones 2-0.

Al minuto 24 llegaría la mejor jugada colectiva del encuentro para México. Érick Gutiérrez dejó el esférico a Jonathan dos Santos, quien de primera sirvió a Javier Hernández, el “Chicharito” controló y definió ante la salida del arquero Antony Silva, para poner el tercero en la pizarra y el gol 51 para él vistiendo la playera Tricolor.

Si el primer tiempo fue un monólogo mexicano, el complemento fue todo lo contrario, un partido parejo, sucio y cargado hacia el lado paraguayo.

Hernán Pérez descontó para Paraguay al minuto 54, tras recibir un pase filtrado y definió cruzado ante la salida de Raúl Gudiño, que pudo hacer más para evitar el tanto albirrojo.Derlis González, quien había ingresado de cambio apenas unos minutos antes, hizo el segundo gol de Paraguay al minuto 84, poniendo las cosas color de hormiga para el cierre del cotejo. Sin embargo, ya al 90+1’ Luis Montes puso orden y evitó un susto al anotar el cuarto gol para México, cerrando una buena actuación colectiva del conjunto mexicano con el 4-2.

Momentos clave

Ayuda guaraní

Tal parece que a Bruno Valdez no se le olvida el país en donde juega y muy pronto en el partido “le echó” la mano al Tricolor con una asistencia perfecta a Jonathan dos Santos. Cuatro minutos después, Gustavo Gómez metió el balón en propia puerta, marcando el segundo gol para el Tri.

Se armó la gresca

MEXSPORT

Apenas habían ingresado al campo y pronto fueron protagonistas. El “Gallito” Vázquez recibió una dura entrada de Miguel Almirón, lo que le hizo merecedor a tarjeta roja. Ante la agresión, los mexicanos fueron a defender a su compañero, lo que generó un conato de bronca, empujones y patadas en el centro del campo.

Otra vez Araujo

MEXSPORT

Antes del Mundial de Rusia 2018, el central Néstor Araujo se lesionó en una gira con la Selección mexicana en Estados Unidos. Ahora nuevamente el defensor del Celta de Vigo volvió a salir en camilla, esto tras un pisotón en el medio campo, del cual ya no pudo recuperarse, dando ingreso a César Montes.

Sucursal tricolor

A pesar de ser día hábil, de trabajo o escuela, la afición mexicana comenzó a acercarse a las inmediaciones del colosal Levi’s Stadium. Por lo menos cuatro horas antes del partido, vehículos con banderas, gente con playeras verdes y trompetas, buscaban su lugar en el estacionamiento, demostrando que los mexicanos están presentes en todo buen evento y más si es la Selección la protagonista.

Pasaban los minutos, luego las horas y el ambiente previo al juego entre aztecas y guaranís iba en ascenso. El aire y el frío comenzaban a desaparecer para dar paso al calor de los mexicanos, que al verse acompañados por paisanos, no dejaban de celebrar a ritmo de banda, mariachi, con la tradicional carne asada.

Como si se tratara de un encuentro de la Liga MX, pero ahora todos unidos por la playera tricolor, todos cantaban “Dale, dale, dale México, dale México”, como cualquier grupo de animación en la en los estadios de Primera División; todo lo relacionado al apoyo a la Selección era bienvenido.

Un guardia mexicano en el Levi’s

De padres mexicanos, corazón tapatío y alma de rojiblanco. Javier Sánchez es un guardia de seguridad del Levi’s Stadium y que a sus 23 años de edad presume sus raíces. Estudia, ama el futbol y trabaja para pagar su educación. Tiene tres años que no visita México, aunque tiene planes de hacerlo muy pronto.

Desde que se enteró que la Selección mexicana jugaría en Santa Clara, Javier no dudó en ejercer su labor, la cual consiste en apoyo a seguridad y logística en el inmueble de los 49ers de San Francisco.

“A mí me gusta mucho el futbol, me encanta, soy chivista pero en realidad todo lo que sea de México me encanta, entonces como aquí está el equipo nacional, aquí andamos trabajando y al mismo tiempo apoyando”

“A mí me gusta mucho el futbol, me encanta, soy chivista pero en realidad todo lo que sea de México me encanta, entonces como aquí está el equipo nacional, aquí andamos trabajando y al mismo tiempo apoyando”, platicó.

Amante del futbol, Javier reconoció que a pesar de tener los colores de las Chivas tatuados en el corazón, aprendió a jugar y militó en una academia de futbol del Atlas en California, en donde pasaba sus tardes jugando al deporte que tanto le apasiona.

Alineaciones

México

12. Raúl Gudiño, 19. Miguel Layún, 5. Diego Reyes, 2. Néstor Araujo , 26. Jorge Sánchez, 6. Jonathan dos Santos, 4. Edson Álvarez, 25. Érick Gutiérrez, 24. Roberto Alvarado, 14. Javier Hernández, 29. Diego Lainez, DT. Gerardo Martino.

Cambios

46’, 11 Isaac Brizuela por 29 Lainez

46’, 21 José Vázquez por 4 Álvarez

67’, 10 Luis Montes por 24 Alvarado

72’, 27 César Montes por 2 Araujo

Paraguay

1. Antony Silva, 13. Junior Alonso, 3. Gustavo Gómez, 5. Bruno Valdez, 6. Santiago Arzamendia, 15. Matías Rojas, 18. Alejandro Romero, 8. Rodrigo Rojas , 20. Héctor Villalba, 17. Hernán Pérez,9. Carlos González , DT. Eduardo Berizzo

Cambios

46’ 2 Iván Piris por 3 Gómez

56’, 23 Miguel Almirón por el 15 Rojas

56’, 21 Óscar Romero por 9 González

67’, 16 Celso Ortiz por 18. Romero

Árbitro: Keylor Herrera (CRC)

Sede: Levi´s Stadium

Largo receso

El Tricolor se vuelve a reunir en una Fecha FIFA hasta junio, cuando enfrenten en duelos amistosos a Ecuador y Venezuela.