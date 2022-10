El Real Madrid sigue demostrando la pegada que tiene en cada partido que afronta. Esta vez lo hizo ante un Sevilla de Sampaoli que intentó plantarle cara a los merengues en el Santiago Bernabéu, pero una vez más el conjunto de Carlo Ancelotti sale victorioso.

Apenas una semana después de derrotar al Barcelona 3-1 en el Clásico, con la victoria a mitad de semana 3-0 ante el Elche, el Real Madrid se impuso por 3-1 al Sevilla, para seguir con el liderato de LaLiga. Los goles del conjunto blanco fueron obra de Luka Modric, Lucas Vázquez y Federico Valverde. Por el Sevilla había empatado provisionalmente el juego a un gol, Erik Lamela.

La victoria de los vigentes campeones de Europa, redondea una noche en la que el Santiago Bernabéu se vistió de gala para celebrar el Balón de Oro de Karim Benzema y el trofeo Yashin de Thibaut Courtois.

En 11 partidos de esta temporda en Liga, el Real Madrid ha logrado 10 victorias y un empate, para sumar 31 puntos. El Barcelona suma 25 unidades, con su partido pendiente ante el Athletic de Bilbao.

Federico Valverde volvió a marcar un tanto de larga distancia y Courtois no dudó en alabarlo al final del encuentro. "En el entreno lo he sufrido muchas veces. Antes de este año le decíamos que tenía que chutar más en los partidos porque es imposible de parar. Me alegro de que lo está haciendo porque tiene un golpeo increíble" expresó el belga.

Así, el Real Madrid vive un momento dulce, con Vinícius siendo electrizante, Valverde contundente, Rodrygo impredecible y todo el equipo blanco como un auténtico ferrocarril que arrolla a quien sea que se ponga a su paso.

JL