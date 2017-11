La pantalla es una porquería: ''Tuca'' Ferretti

Con buen humor y con la tranquilidad que le da el saber que están clasificados ya a la Liguilla del Apertura 2017, el director técnico de los Tigres de la UANL, Ricardo ''Tuca'' Ferretti se dio tiempo, en la conferencia de prensa tras el empate frente al Atlas, de ''tirarle con todo'' a la nueva pantalla 360 del Estadio Jalisco, diciendo que es una ''porquería''.

''A mí en lo personal ni me va ni me viene, para mí yo no la pondría, el estadio Jalisco es demasiado bonito para tener esa porquería en medio. Por esta palabra ya me van a multar'', dijo el polémico técnico brasileño.

Por cierto, los técnicos involucrados en las imágenes que se proyectan en esta pantalla, podrían tener problemas, ya que por reglamento no se pueden mostrar repeticiones en un monitor en los estadios y anoche en el Estadio Jalisco todos los asistentes pudieron ver repeticiones de jugadas claves, así como la de la lesión de Ustari, que arrancó la exclamación de dolor de los más de 27 mil personas.

Como persona involucrada directamente en el futbol mexicano, Ricardo Ferretti tiene voz y voto sobre la carrera de uno de los más grandes futbolistas que ha dado nuestro país, Rafael Márquez, quien el miércoles por la noche disputó los 90 minutos ante sus Tigres.

''Excelente como siempre, excelente, es de estos jugadores que ojalá se produjeran muchos más en nuestro futbol mexicano'', mencionó el técnico de los felinos, ante el regreso de Márquez al Estadio Jalisco luego de superar poco a poco sus problemas legales.

Finalmente sobre la escalofriante lesión que sufrió el portero del Atlas, Óscar Ustari, Ferretti se limitó a desearle que se recupere pronto, ya que dijo que él no vio la jugada, a pesar de que la tuvo a unos cuantos metros.

''La lesión no la vi porque despeja y sigo la pelota, ojalá esté bien y se recupere pronto'', platicó.