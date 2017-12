La localía será la fortaleza de Leones Negros: Kristian Álvarez

Aunque apenas lleva una semana enfundado en los colores de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, el defensa central Kristian Álvarez sabe del compromiso que deberá existir para el siguiente torneo en el Ascenso MX, por lo que argumentó que la clave para tener un buen accionar será el aprovechar los juegos como locales en el Estadio Jalisco en un horario que podría darles ventaja sobre sus rivales.

"Las instalaciones que tiene Leones Negros no las tienen algunos equipos de Primera División"

“Sabemos lo que es prepararte para poder llegar al torneo de la mejor manera posible, que al final de cuentas es lo más importante. Conocemos la situación en la que estamos, empezamos de visita y tenemos que jugar de la mejor manera posible, hay que rescatar la mayor cantidad de puntos posibles y como locales hay que sacar provecho al Jalisco jugando a las 12, hacer pesar este elemento, ser un equipo muy fuerte aprovechando la localía”.

Sobre su llegada al conjunto melenudo, el zaguero nacido en Zapotlanejo, Jalisco, aseguró que buscará estar a la altura de un equipo como Leones Negros, al que calificó como un club histórico para el futbol tapatío y nacional.

“Me he sentido bien, adaptándome poco a poco, apenas llevo una semana con el equipo, pero sé que en la vida todo tiene que ver con etapas y ahora me toca estar con Leones Negros. No llego a cualquier equipo, llego a una institución que representa mucho en la ciudad y en el futbol mexicano. Debo estar a la altura del equipo, eso es lo que quiero en lo personal. Al final de cuentas llego a una institución de Primera, las instalaciones que tiene Leones Negros no las tienen algunos equipos de Primera División, este es un reto importante para mí y para el equipo”.

Álvarez, quien ha militado en equipos como Chivas y Veracruz de la Primera División ha sido constante en el equipo de Jorge “Vikingo” Dávalos al haber tenido actividad en los últimos tres encuentros de pretemporada.

