"La historia que construimos es imborrable", Oribe se despide de americanistas

A mi querida afición Siempre he creído que la vida y el futbol son una perfecta analogía. El amor que he sentido por el juego desde que era niño, ha sido lo que me ha movido no sólo en la cancha, sino también en cada circunstancia que me ha tocado enfrentar fuera de ella. Sólo por amor es que alguien está dispuesto a jugársela detrás de un balón o en cualquier otro campo de batalla. La vida y el futbol son gozo, un apasionante flujo de energía. También son lucha y una prueba constante a la valentía con momentos especiales en los que lo único seguro, así como en el terreno de juego, es que todo tiene un principio y un final; que uno lo entrega todo durante 90 minutos hasta el silbatazo final, para después, volver a comenzar... Hoy sonó el silbatazo final para mi en Club América y termino un prolífico ciclo de más de 5 años por los cuales estoy profundamente agradecido tanto con directiva, cuerpo técnico, compañeros y sobre todo afición. Gracias por este tiempo compartido, por las victorias y el aprendizaje que esta etapa ha representado para mi. A partir de ahora asumo un nuevo reto al unirme a las Chivas rayadas del Guadalajara. Me siento muy contento de poder regresar a uno de los equipos que me vio nacer como futbolista profesional. Me entusiasma poder agregar un nuevo capitulo a mi historia con esta institución y sumarme a la búsqueda de los objetivos trazados por el club con la entrega y compromiso que han caracterizado mi labor. Para mí, esta es también la oportunidad para continuar honrando la confianza y apoyo de quienes sin importar la latitud que me convoque, se mantienen incondicionales conmigo, inspirándome y haciéndome sentir que al mirar a la tribuna, mi vista encuentra una extensión de mi familia. La historia que construimos juntos es imborrable y continua... Aquí seguimos unidos, hacia arriba y adelante. ¡No aflojen! Oribe Peralta