La frustación invade el seno atlista

Tenían la clasificación a la Liguilla en sus manos y simplemente la dejaron ir. El presidente de los rojinegros del Atlas, Pedro Portilla White, expresó su molestia al declarar que existe frustración y dolor por el hecho de que se les fue el boleto en los últimos partidos, luego de tres derrotas consecutivas, por lo que le ofrece disculpas a la afición que siempre les apoyó.

“De cara a lo que fue la posible clasificación sí quedamos muy frustrados, muy dolidos y apenados con la afición, porque estuvimos gran parte del torneo ahí peleando, se nos fue a nosotros en los últimos partidos y por eso estamos muy apenados”, dijo el directivo rojinegro.

Los tres partidos que perdió al hilo el Atlas fueron ante Necaxa (0-2), Pumas (5-1) y San Luis (1-2), dos de ellos en el Estadio Jalisco. Nueve puntos que dejaron ir y que hubieran significado el pase a la Fiesta Grande del futbol mexicano.

Sin embargo no hay marcha atrás. Atlas está eliminado y ya piensa en el próximo certamen, el Clausura 2020, en el que la directiva pretende apuntalar al equipo, trabajar y analizar si se mantendrá con el proyecto de Leandro Cufré, estudio que se hará una vez que termine el torneo, lo cual será una vez que concluya el último partido frente a Monterrey, en la Fecha 19.

“No hay varita mágica, en eso no creemos, nosotros creemos en el trabajo, creemos en los procesos y en la creación de la estructura y la infraestructura y eso no se da de la noche a la mañana. Aunque el plan sigue siendo el mismo, desde luego el análisis no se hace hasta que termine el último partido, el cual es ante Monterrey, pero el plan sigue siendo el mismo”, indicó Portilla.

Por lo pronto, Atlas se prepara para enfrentar el partido amistoso que sostendrá este sábado en Chihuahua, Chihuahua, ante el Juárez, como parte de la primera edición de la Copa Revolución.

Más labor social de los Zorros

Las actividades sociales continuaron para Atlas ayer, pues el primer equipo, así como los elementos del conjunto Sub-20, acudieron al Hospital Civil para convivir con niños.