La afición corrió a Cruz y a Boy: Gustavo Guzmán

''La Fiel'', afición de los Rojinegros del Atlas tiene voz y voto en las decisiones importantes en el plantel de Primera División, al menos así lo reconoció el presidente Gustavo Guzmán, quien aceptó que ha tomado decisiones precipitadas ante la presión ejercida por la fanaticada, como fue el cese de José Guadalupe Cruz o de Tomás Boy, dos entrenadores que han dejado buenos números en la institución y que han clasificado al equipo a la Liguilla.

"Yo creo que he tomado decisiones precipitadas, precisamente por diferentes aspectos; pongo de ejemplo al 'Profe' Cruz, que fue en la Jornada 2 después de perder un juego fuera de casa, ahí tomé la decisión conjuntamente con él, lo había reventado la presión y llegamos a un acuerdo, es idiota hacerlo en la fecha 2, pero cuando tienes a alguien que entra con temor al campo.

"En donde no estoy de acuerdo con mi afición, y yo pienso que cuando alguien se equivoca, si lo apoyas lo más común es que el error se convierta en acierto y aquí desgraciadamente no pasa, y yo siento que los dos técnicos que mejores resultados han dado en nuestra estancia en estos cinco años, fueron por esa circunstancia, Tomás reventado por perder con Chivas en esa triste Liguilla y ahora lo del 'Profe', el 'Fuera Cruz' apareció hace mucho, también el 'Fuera Guzmán' pero ese no surte efecto, yo soy el presidente y yo no figuro", dijo el presidente rojinegro Gustavo Guzmán.

Recalcó que a los entrenadores que no se les ha presionado, Gustavo Costas y Gustavo Matosas, es por el hecho de que son extranjeros, nada más.

Por otro lado, el personaje que toma las decisiones en la institución rojinegra criticó a Rubén Omar Romano por el hecho de no apoyar al portero José Hernández y por más que lo alababa, jamás lo utilizó como titular por falta de atrevimiento.

"Yo puedo decir que el último técnico que estuvo antes de Gerardo se desvivía alabando a Pepe el portero, pero nunca tuvo las ganas o el atrevimiento de alinearlo, entonces para qué tengo al mejor portero si no lo meto y lo primero que hizo Gerardo fue meterlo", comentó.

OF