El duelo Cruz Azul vs Toluca se jugará este sábado como cierre del segundo día de actividades de la Jornada 6 (J6) del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. En cancha estarán frente a frente el tercer lugar de la Tabla General ante el actual campeón pero quinto en la clasificación de este certamen, por lo que se espera un choque intenso. En caso de que necesites los datos, te dejamos el horario, los canales para verlo en vivo y las estadísticas más recientes de ambos conjuntos.

La Máquina del Cruz Azul, uno de los únicos dos invictos en el torneo junto con América, viene al alza y llegará a la capital mexicana con la moral por los duelos tras la eliminación de la Leagues Cup.

El técnico celeste, Nicolás Larcamón, ha reconocido que su equipo ha sufrido de más para conseguir la victoria, pero que poco a poco va logrando el nivel que se pretende para este torneo.

Si bien es cierto que el cuadro de La Noria no ha perdido, sí le ha constado salir con puntos, tanto de local como de visitante, pero más por su estilo de juego con altibajos que por la calidad de los rivales.

Por su parte, Toluca, que viene de una dolorosa eliminación en la Leagues Cup, tendrá que darle rápido vuelta a la página si no quiere llevarse una derrota más que inoportuna ante los celestes. El de los Diablos Rojos era uno de los líderes hasta la semana pasada, pero el empate ante Pumas lo privó de seguir en los primeros Lugares.

Toluca es el campeón actual y como tal debe responder a las expectativas, aunque en los últimos encuentros ha dejado mucho que desear en el campo de juego y la eliminación del torneo entre Liga MX y MLS ha sido un golpe duro para las aspiraciones choriceras.

El partido de la J6 del Apertura 2025 se disputará este sábado 23 de agosto a las 21:05 horas en el Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México. Los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo a través de televisión abierta, restringida y por streaming.

Dónde ver EN VIVO el partido de J6 Cruz Azul vs Toluca

Fecha y hora: Sábado 23 de agosto, 21:05 horas

Sábado 23 de agosto, 21:05 horas Estadio: Olímpico Universitario, Ciudad de México

Olímpico Universitario, Ciudad de México Transmisión (canales para ver en vivo): TUDN, ViX Premium, Canal 5

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

