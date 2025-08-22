Este sábado, Monterrey vs Necaxa será el segundo juego del segundo día de actividades de la Jornada 6 (J6) del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, un partido en el que estarán dos equipos que, mientras que uno está en la parte alta de la Tabla, el otro busca no caer más. Por si te interesa, te presentamos el horario, los canales de transmisión y estadísticas actuales de los equipos de este encuentro.

Los Rayados de Monterrey no quieren aflojar en el campeonato y buscarán la cima de la tabla general cuando reciban en casa a los Rayos de Necaxa.

Los dirigidos por Domènec Torrent marchan en la segunda posición general con 12 puntos, mismos que el equipo de Pachuca, pero con mejor diferencia de goles los hidalguenses.

La semana pasada, el cuadro regio sacó una apretada victoria de 3-2 ante el Mazatlán, pero marchan invictos en el certamen, dos victorias como locale.

Por su parte, el Necaxa está en la posición 11 de la Tabla General con seis unidades, lejos de la cima.

Apenas la semana pasada, los de Aguascalientes cayeron en su cancha por 0-1 ante los Esmeraldas de León.

Para Fernando Gago, técnico de los Rojiblancos sabe que la vista ante Rayados no será sencilla, pero es vital que el equipo siga sumando puntos y no rezagarse en el campeonato.

El último enfrentamiento entre Rayados y Necaxa fue en el Clausura 2025, fecha 5, donde el marcador favoreció a los de la Sultana del Norte al ganar 1-0.

El partido de la J6 del Apertura 2025 se disputará este sábado 23 de agosto a las 19:00 horas en el Estadio BBVA de Monterrey, Nuevo León. Los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo a través de televisión abierta, restringida y por streaming.

Dónde ver EN VIVO el partido de J6 Monterrey vs Necaxa

Fecha y hora: Sábado 23 de agosto, 19:00 horas

Sábado 23 de agosto, 19:00 horas Estadio: Olímpico Universitario, Ciudad de México

Olímpico Universitario, Ciudad de México Transmisión (canales para ver en vivo): TUDN, ViX Premium, Canal 5

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

