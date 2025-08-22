Este sábado se disputará el Mazatlán vs Tigres, uno de los partidos del segundo día de la Jornada 6 (J6) del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. En la cancha se enfrentarán el sexto de la clasificación contra el decimoprimero. Aquí te compartimos el horario, los canales para seguirlo en vivo y las estadísticas más recientes de ambos equipos.

Los Tigres llegan a este encuentro tras caer ante el Inter Miami en la Leagues Cup y tener su primera derrota en un intenso duelo contra el América, por lo que necesita dar vuelta la página y conseguir un triunfo clave para seguir avanzando en el torneo.

Del otro lado, el Mazatlán ha tenido un arranque de torneo complicado, suma apenas cinco puntos, están ubicados en la parte media de la tabla, por lo que una victoria en casa es imperativa.

Cabe señalar que los Cañoneros nunca han derrotado a Tigres en liga. Los universitarios suman dos victorias y un empate, sin recibir gol en ninguno de esos compromisos. Sin embargo, los Universitarios como visitantes en lo que va del 2025, apenas ha conseguido 12 puntos.

El partido de la J6 del Apertura 2025 se disputará este sábado 23 de agosto a las 19:00 horas en el Estadio El Encanto de Mazatlán, Sinaloa. Los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo a través de televisión abierta, restringida y por streaming.

Dónde ver EN VIVO el partido de J6 Mazatlán vs Tigres

Fecha y hora: Sábado 23 de agosto, 19:00 horas

Sábado 23 de agosto, 19:00 horas Estadio: El Encanto, Mazatlán, Sinaloa

El Encanto, Mazatlán, Sinaloa Transmisión (canales para ver en vivo): Caliente TV, Tubi, FOX, Azteca 7

