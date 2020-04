La UdeG no puede comprar una franquicia: Castellanos

El pasado viernes se tomó la decisión de eliminar la Liga de Ascenso para pasar a formar la Liga de Desarrollo, lo cual ha generado polémica, molestia y mucha confusión en la familia del futbol en esta división, y quien no ha quitado el dedo del renglón es el presidente de Leones Negros, Alberto Castellanos, quien sigue en su postura de que buscarán el ascenso por la vía deportiva o bien, mediante invitación de la propia Liga MX, ya que comprar una franquicia del máximo circuito no es viable a menos de que exista ayuda externa.

''Todo depende de cuáles son los términos, porque a final de cuentas creemos que nos asiste el derecho de ascender deportivamente, si se cierra esa puerta, vamos por la otra, pero depende de cuáles sean las reglas. Este equipo, por la experiencia que tenemos, es autosustentable, es negocio en el deporte, no podemos adquirir una franquicia de Primera División, pero tendríamos que ver la posibilidad de buscar un grupo de empresarios que quieran asociarse con la Universidad y a través de una Sociedad Anónima, adquirir una franquicia y poder participar en la Primera División'', mencionó Castellanos en entrevista para la cadena deportiva Fox Sports.

Además, Alberto Castellanos opinó sobre la carta enviada por Alejandro Irarragorri, presidente de Grupo Orlegi, defendiéndose de los ataques en su contra, por haber votado por la desaparición del Ascenso y la formación de la Liga de Desarrollo.

''Yo realmente nunca he señalado a ninguna persona con intención vil de desaparecer la Liga de Ascenso, quiero pensar que su carta la emite porque ha recibido muchos ataques sin sentido y es lamentable, porque todas las decisiones se toman de manera colegiada y todos emiten un voto y son responsables de lo que están votando y no creo que una persona pueda obligar a todos a votar. Podré estar o no de acuerdo con él, pero tiene una visión de lo que tiene el futbol mexicano, puedo coincidir con lo que él manifiesta, pero en lo que no coincido, es que la Liga de Ascenso esté en una situación crítica o que estorbe'', comentó.

OF