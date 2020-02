La UEFA descarta que el coronavirus sea una amenaza para la Eurocopa

La UEFA negó este martes que el coronavirus chino represente una amenaza para la Eurocopa 2020, que se disputará entre el 12 de junio y el 12 de julio en una docena de ciudades europeas.

"No (es una amenaza). Por supuesto, no sabemos qué pasará y si es necesario introducir alguna modificación y medidas adicionales de control a petición del Gobierno ruso lo haremos. Pero, en estos momentos, no pensamos que esto (el coronavirus) pueda influir", dijo Andreas Schär, director de Estadios de la UEFA, según la agencia Interfax.

El coronavirus ya ha obligado a suspender los mundiales de atletismo en pista cubierta que debían disputarse en marzo en la ciudad china de Nanjing y a trasladar torneos clasificatorios de futbol y boxeo, cuya sede era Wuhan, el epicentro de la epidemia.

Por otra parte, Schär dio este martes el visto bueno al estadio San Petersburgo Arena, que acogerá tres partidos de la primera fase del torneo continental y uno de los cuartos de final.

"El estadio está preparado. Fue construido para los partidos del Mundial (de Rusia). Es un estadio de muy alto nivel", dijo sobre el coliseo que acoge habitualmente los encuentros del Zenit y tiene un aforo de 68 mil espectadores.

Además, destacó que el recinto se encuentra en una zona verde de la ciudad y que, en comparación con otros estadios de la Eurocopa, "está en muy buen estado".

"No tenemos ninguna reclamación que hacer", apuntó.

