Deportes | NFL

¿Dónde ver EN VIVO los juegos de la Semana 1 de la NFL?

Hoy arranca la temporada 2025-2026 de la NFL con el partido inaugural entre los actuales campeones, Philadelphia Eagles, y los Dallas Cowboys

Por: Oralia López

El Philadelphia Eagles vs Dallas Cowboys será el único partido del primer día de actividades, sin embargo, la programación continuará con otro juego el viernes, 13 partidos el domingo, y uno más el lunes. ESPECIAL / AP y CANVA

Hoy arranca la temporada 2025-2026 de la NFL con el partido inaugural entre los actuales campeones, Philadelphia Eagles, y los Dallas Cowboys. El encuentro se disputará en el Lincoln Financial Field, casa de los monarcas. Por si estás interesado en la programación de la Semana 1, te dejamos a continuación los horarios de los juegos, así como los canales o plataformas para que los veas en vivo.

Hasta el momento, se sabe que la transmisión en vivo de los juegos de la nueva temporada, en México, estará a cargo de la plataforma DAZN, aunque también se espera que se pueda ver en televisión restringida a través de ESPN y en streaming por Disney+ Premium. 

El Philadelphia Eagles vs Dallas Cowboys será el único partido del primer día de actividades, sin embargo, la programación continuará con otro juego el viernes, 13 partidos el domingo, y uno más el lunes.

Dónde ver EN VIVO los juegos de la Semana 1 - NFL 2025-2026

Jueves 4 de septiembre

  • Philadelphia Eagles vs Dallas Cowboys | 18:20 horas | DAZN, Disney+ Premium, ESPN 2 |

Viernes 5 de septiembre

  • Los Angeles Chargers vs Kansas City Chiefs | 18:00 horas | DAZN |

Domingo 7 de septiembre

  • New Orleans Saints vs Arizona Cardinals | 11:00 horas | DAZN |
  • Atlanta Falcons vs Tampa Bay Buccaneers | 11:00 horas | DAZN |
  • Washington Commanders vs New York Giants | 11:00 horas | DAZN |
  • Indianapolis Colts vs Miami Dolphins | 11:00 horas | DAZN, FOX Sports 2 |
  • New England Patriots vs Las Vegas Raiders | 11:00 horas | DAZN |
  • New York Jets vs Pittsburgh Steelers | 11:00 horas | DAZN, FOX Sports |
  • Cleveland Browns vs Cincinnati Bengals | 11:00 horas | DAZN |
  • Jacksonville Jaguars vs Carolina Panthers | 11:00 horas | DAZN |
  • Denver Broncos vs Tennessee Titans | 14:05 horas | DAZN, FOX Sports 2 |
  • Seattle Seahawks vs San Francisco 49ers | 14:05 horas | DAZN |
  • Green Bay Packers vs Detroit Lions | 14:25 horas | DAZN, FOX Sports |
  • LA Rams vs Houston Texans | 14:25 horas | DAZN |
  • Buffalo Bills vs Baltimore Ravens | 18:20 horas | Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar |

Lunes 8 de septiembre

  • Chicago Bears vs Minnesota Vikings | 18:15 horas | Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

