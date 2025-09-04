Hoy arranca la temporada 2025-2026 de la NFL con el partido inaugural entre los actuales campeones, Philadelphia Eagles, y los Dallas Cowboys. El encuentro se disputará en el Lincoln Financial Field, casa de los monarcas. Por si estás interesado en la programación de la Semana 1, te dejamos a continuación los horarios de los juegos, así como los canales o plataformas para que los veas en vivo.Hasta el momento, se sabe que la transmisión en vivo de los juegos de la nueva temporada, en México, estará a cargo de la plataforma DAZN, aunque también se espera que se pueda ver en televisión restringida a través de ESPN y en streaming por Disney+ Premium. El Philadelphia Eagles vs Dallas Cowboys será el único partido del primer día de actividades, sin embargo, la programación continuará con otro juego el viernes, 13 partidos el domingo, y uno más el lunes.Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de México---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF