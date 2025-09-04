Hoy arranca la temporada 2025-2026 de la NFL con el partido inaugural entre los actuales campeones, Philadelphia Eagles, y los Dallas Cowboys. El encuentro se disputará en el Lincoln Financial Field, casa de los monarcas. Por si estás interesado en la programación de la Semana 1, te dejamos a continuación los horarios de los juegos, así como los canales o plataformas para que los veas en vivo.

Hasta el momento, se sabe que la transmisión en vivo de los juegos de la nueva temporada, en México, estará a cargo de la plataforma DAZN, aunque también se espera que se pueda ver en televisión restringida a través de ESPN y en streaming por Disney+ Premium.

El Philadelphia Eagles vs Dallas Cowboys será el único partido del primer día de actividades, sin embargo, la programación continuará con otro juego el viernes, 13 partidos el domingo, y uno más el lunes.

Dónde ver EN VIVO los juegos de la Semana 1 - NFL 2025-2026

Jueves 4 de septiembre

Philadelphia Eagles vs Dallas Cowboys | 18:20 horas | DAZN, Disney+ Premium, ESPN 2 |

Viernes 5 de septiembre

Los Angeles Chargers vs Kansas City Chiefs | 18:00 horas | DAZN |

Domingo 7 de septiembre

New Orleans Saints vs Arizona Cardinals | 11:00 horas | DAZN |

Atlanta Falcons vs Tampa Bay Buccaneers | 11:00 horas | DAZN |

Washington Commanders vs New York Giants | 11:00 horas | DAZN |

Indianapolis Colts vs Miami Dolphins | 11:00 horas | DAZN, FOX Sports 2 |

New England Patriots vs Las Vegas Raiders | 11:00 horas | DAZN |

New York Jets vs Pittsburgh Steelers | 11:00 horas | DAZN, FOX Sports |

Cleveland Browns vs Cincinnati Bengals | 11:00 horas | DAZN |

Jacksonville Jaguars vs Carolina Panthers | 11:00 horas | DAZN |

Denver Broncos vs Tennessee Titans | 14:05 horas | DAZN, FOX Sports 2 |

Seattle Seahawks vs San Francisco 49ers | 14:05 horas | DAZN |

Green Bay Packers vs Detroit Lions | 14:25 horas | DAZN, FOX Sports |

LA Rams vs Houston Texans | 14:25 horas | DAZN |

Buffalo Bills vs Baltimore Ravens | 18:20 horas | Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar |

Lunes 8 de septiembre

Chicago Bears vs Minnesota Vikings | 18:15 horas | Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar |

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

