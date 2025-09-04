En Lisboa, Portugal, un tranvía eléctrico se descarriló y chocó el día de ayer por la tarde-noche, causando la muerte de 17 personas fallecidas y 23 heridos, según reportaron servicios de emergencia.

Una portavoz de la Protección Civil precisó este jueves en una rueda de prensa que 15 de los fallecidos son adultos extranjeros y que entre ellos hay 7 hombres y 8 mujeres; de los 23 heridos, 7 están graves: 2 son españoles, 4 portugueses, 2 alemanes, un coreano, un caboverdiano, un canadiense, un italiano, un francés, un suizo y un marroquí. Falta por averiguar la nacionalidad de cuatro.

Del accidente ocurrido en el funicular, que es una de las grandes atracciones turísticas de Lisboa, cinco de los heridos están graves; entre ellos hay un niño y un número desconocido de extranjeros .

Las autoridades indicaron que se trató de un accidente, el peor en la historia reciente de la ciudad, y ensombreció el encanto de Lisboa para los millones de turistas extranjeros que llegan cada año.

El tranvía amarillo y blanco —conocido como Elevador da Gloria , el cual asciende o baja por una empinada colina del centro de la ciudad, en un binomio con otro que va en sentido contrario— yacía de lado en el estrecho camino por el que transita. Los costados y la parte superior estaban abollados parcialmente, y parecía haber chocado contra un edificio en una curva del camino .

Testigos presenciales dijeron a medios locales que el tranvía descendió la colina a toda velocidad, aparentemente fuera de control. Un testigo indicó que se volcó encima de un hombre en la acera.

Carris , la empresa que opera el tranvía, dijo que se había realizado el mantenimiento según lo programado.

El Ayuntamiento de Lisboa suspendió las operaciones de otros tranvías en la ciudad y ordenó inspecciones inmediatas, informaron medios locales.

El presidente Marcelo Rebelo de Sousa ofreció sus condolencias a las familias afectadas, y el alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, dijo que la ciudad estaba de luto .

" Es una tragedia como nunca hemos visto ", lamentó Moedas.

Las últimas noticias que se tienen del accidente luso señalan que un trabajador del funicular de Gloria es uno de los 17 fallecidos en el accidente.

En un comunicado, la compañía precisó que el fallecido es André Marques, un guardafrenos de la Estación de Santo Amaro, que ayer estaba trabajando en el funicular.

Carris detalló que Marques llevaba trabajando desde hacía 15 años en la empresa y que ejerció sus funciones "con excelencia".

" Nos representó a los mandos de los icónicos ascensores, su valor y profesionalidad, reconocidos por todos, tuvieron un fin trágico con la perdida de su vida en el accidente ", apunta la nota.

Los momentos del accidente del funicular en Lisboa

A continuación compartimos las imágenes del momento del accidente en la capital de Portugal, mismas que se hicieron virales en redes sociales y continúan en tendencia esta mañana.

Uma coisa temos que dizer… este pessoal ficou a arder se comprou ida e volta… #lisboa #funicular pic.twitter.com/tiRkME7zv0— Chat Gptuga (@chatgptuga) September 3, 2025

���� | 15 muertos y 18 heridos en el accidente de un funicular en Lisboa, según las autoridades. pic.twitter.com/BAFA84ka2p— Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 3, 2025

���� Así quedó el funicular de La Gloria después de sufrir un accidente mientras hacia el recorrido entre la Plaza de los Restauradores y el Barrio Alto, en Lisboa (Portugal ). Los equipos de rescate confirmaron la muerte de 15 personas, entre las que hay turistas. pic.twitter.com/OZsJCF0Vry— Ricardo Gutiérrez Zapata (@RicardoGutizap) September 3, 2025

Con información de EFE.

