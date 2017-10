La “Güerita” Sánchez va por otro cinturón

Un título mundial será lo que estará en juego en la próxima función de Box Azteca dentro del programa Box Comude Guadalajara que se realizará el sábado 14 de octubre en el Gimnasio Multiusos del Parque San Rafael, y que tendrá como protagonistas a varios de los mejores talentos tapatíos en sus respectivos caminos rumbo a la gloria.

Será la tapatía y dos veces campeona mundial, Irma “Güerita” Sánchez, la gran protagonista de la función del próximo 14 de octubre, pues disputará el título mundial de peso mosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) contra la regiomontana Brenda “Muñeca” Ramos.

El próximo 14 de octubre se llevará a cabo una espectacular función #BoxComudeGDL, cono aquí los detalles: https://t.co/s3C3TAgY8I pic.twitter.com/tdSP7f6Ypw — COMUDE GUADALAJARA (@comudegdl) 3 de octubre de 2017

Irma recién regresó del retiro, pero se declara lista para buscar la corona ante la peleadora norteña. “Me costó mucho regresar a la actividad por cancelaciones que estuvieron fuera de mi alcance o lesiones, y de cualquier forma en ese tiempo no sentía en mí la fuerza, preparación física y mental como la que hoy siento. Me he estado preparando a conciencia y me siento muy fuerte”, advirtió.

Sánchez aseguró que “estoy muy bien preparada, estamos trabajando en la fortaleza, en asentar la pegada y sobre todo boxear”.

Por su parte, otro de los pleitos estelares tendrá al invicto pegador tapatío Carlos “Chuko” Díaz, quien se medirá a 10 giros en la división superpluma al ex monarca mundial de la categoría versión AMB, el chiapaneco Emanuel “Pollo” López.

La función también será engalanada con la presencia de la ex monarca ecuménica interina de peso minimosca de la AMB, Joselyn “Princesa Tapatía” Arroyo, en un pleito eliminatorio en su camino para recuperar el cinturón mundial, además de ocho pleitos que completarán la velada.