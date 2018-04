La Furia se queda

Dice Andrés Calamaro que todo lo que termina, termina mal, sin embargo hay quienes se esmeran en desmentir al argentino. Por ejemplo está su compatriota Milton Caraglio, quien selló la salvación del Atlas en un torneo donde los Zorros iniciaron de manera incierta y trastabillante, y por momentos lastimera.

Atlas 1-0 Querétaro.

Fue hasta el minuto 81’ cuando el Atlas le dijo adiós a toda posibilidad de descenso —amén de los minutos y sobresaltos que restaban por delante en el juego—, pues luego de recibir con el pecho y darse la media vuelta de manera formidable, Caraglio prendió la pelota de zurda con la fuerza suficiente para vencer a Tiago Volpi.

Después del gol vino el festejo, la algarabía y, por qué no, también el sufrimiento. Si no se batalla lo suficiente no se disfruta el logro, por lo menos así son las cosas de un tiempo para acá en el coloso de la Calzada Independencia.

Momento de horror

Fue Edson Puch quien estuvo a punto de aguar el festejo, pues minutos después del gol rojinegro el chileno se quedó a nada de marcar el empate. En una pelota al área el artillero queretano se levantó, remató y puso la pelota en la base del poste izquierdo. El joven José Hernández pasó momentos de terror bajo los tres palos.

Después, sabedor de que Gallos también está en una situación complicada por los cocientes, Volpi se integró al ataque en los últimos suspiros del juego. Con más desesperación que idea el brasileño pisó el área rival, pero su carrera de un marco a otro quedó en mera anécdota.

El juego concluyó, la pirotecnia iluminó el cielo y vino el rezo de los rojinegros. Al centro de la cancha, en un momento por demás íntimo y especial, los jugadores y cuerpo técnico del Atlas se fundieron en un abrazo.

El partido careció de emociones durante demasiado tiempo. Las pinceladas de Rafael Márquez fueron el mayor estímulo para no descuidar las acciones en el campo, sin embargo al final la noche fue de Caraglio: su gol fue una rosa en el pantano, una estrella en un juego donde parecía que nadie quería salvarse del descenso.

Salvación en la bolsa

Con este triunfo por la mínima diferencia Atlas se libró del descenso al llegar a 115 unidades en la tabla porcentual. Veracruz, que es otro de los candidatos a perder la categoría sólo aspira a empatar esa cifra, pero aún así la diferencia de goles los sepultaría.

MOMENTOS CLAVE

42’: ¿Novato quién?

Si bien Rafael Márquez fue el mejor hombre de Atlas a lo largo del partido, el cancerbero José Hernández también lució cuando fue requerido. Justo al 42’, cuando ya agonizaba la primera mitad del encuentro, Édgar Benítez quedó mano a mano con el guardameta y Hernández supo arreglárselas para quedarse con la pelota.

68’: De pie ante Márquez

Rafael Márquez estuvo cerca del gol, tanto disparando como creando oportunidades. Ya sin muchas piernas, pero con bastante cerebro y experiencia, el capitán rojinegro dio cátedra cada que tocó el balón. Por ello, cuando salió de cambio al 68’ por Juan Pablo Vigón, el Estadio Jalisco se rindió ante él.

90’: Sudaron frío

Acariciando la salvación, Atlas sudó frío durante los últimos minutos del juego, pues en su afán de no rendirse, Querétaro generó peligro hasta los últimos instantes del partido. Al minuto 90, un cabezazo de Edson Puch que se estrelló en el poste puso a temblar a los Zorros.

Cercano, el retiro del “Káiser”, dijo Guzmán

La carrera de uno de los máximos estandartes del futbol mexicano está por terminar, por lo que la directiva de los rojinegros ya ha comenzado a planificar el adiós y la incorporación a su organigrama de Rafael Márquez, de quien se ha rumorado que estaría viviendo sus últimas horas como futbolista profesional.

En entrevista para la cadena TDN, Gustavo Guzmán, presidente de los rojinegros, señaló que el retiro del capitán del Atlas está cercano, por lo que ya trabajan en buscar su incorporación como directivo del club tras su adiós de las canchas.

Uno de los puestos que posiblemente ocupe el cuatro veces mundialista mexicano es el de vicepresidente, mientras que Gerardo Espinoza continuará en el banquillo rojinegro junto a todo su cuerpo técnico.

Aunque ayer se rumoró que el zaguero zamorano viviría su último encuentro en el Clásico Tapatío de la próxima jornada, esta información no ha sido confirmada, pues aunque los Zorros lograron la salvación en la tabla porcentual, está a la espera de una posible convocatoria a la Copa del Mundo de Rusia 2018.