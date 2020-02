LMP buscando ampliar difusión vía SKY

Aunque es un tema que ya se había de alguna forma ventilado pero sin precisar los detalles, la terminación del convenio que durante muchos años tuvo la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) el máximo circuito beisbolero profesional jugándose en otoño invierno, con la empresa Megacable para la transmisión de los cotejos entre los diversos equipos que la conforman, y propiciando la firma de un nuevo contrato mucho más conveniente y jugoso con la empresa de comunicaciones Sky, ha sido un tema que no obstante fue comentado como algo ya formalizado, la información relativa a datos precisos respecto del alcance del acuerdo se ha mantenido en secreto incluso, pareciere que se intentó ocultar el hecho de la citada modificación contractual en cuanto a los derechos para transmisión de los encuentros y eventos del circuito del beisbol invernal mexicano.

Repentinamente, y en una más de las ya casi acostumbradas formas de comunicar que tiene la LMP y su presidente, el sonorense Omar Canizales Soto, ya que algo así ha ocurrido en diversos ocasiones, el día de ayer fue filtrado y por ende difundido por el portal digital denominado Puro Béisbol, una nota bajo la firma de Fernando Ballesteros, -que ya parece la voz oficial y la de las primicias por encima al respeto de los medios de información que cubren los acontecimientos en torno al rey de los deportes en México-, en la que da cuenta que desde el pasado lunes 24 de febrero se habría debidamente formalizado el citado nuevo convenio, y que acaso en la reunión de dueños de las organizaciones que conforman la LMP a efectuarse el día de hoy en la sede de la Liga en la Zona Metropolitana de Guadalajara, se estaría informando como ya concluido el trámite ante la citada asamblea.

Hay que recordar que desde 2010 y hasta el fin de la campaña pasada la 2019-2020, la LMP mantuvo el acuerdo para que las transmisiones en cuanto a sus derechos estuvieran otorgados en exclusiva a la empresa Megacable dado que como es sabido, es esta compañía una de las que tiene mayor presencia en las plazas beisboleras de los estados de Sonora, Sinaloa y Baja California y que de igual forma goza de una importante penetración en una amplia zona del área conurbada de Guadalajara, aunque habrá que esperar resultados de esta estrategia y que no sea un cambio poco útil pues ya había una costumbre en la región con Megacable y será interesante ver cómo lo recibe el aficionado.

De no ser desvelados los detalles en la reunión de hoy, quizá por una suerte de estrategia desde la dirigencia de la LMP, tal vez no escape el conjunto de dirigentes de los equipos y el de la propia Liga en cuanto a que al término de la asamblea, durante el acostumbrado encuentro con los representantes de los diversos medios de comunicación; impresos, electrónicos y digitales, les sean planteadas las interrogantes y deban dar ya a conocer en atención a la transparencia mayores detalles de esta transacción de la cual se espera haya beneficios, toda vez que no es lo normal que se hagan cambios sin que estén sustentados en una posibilidad de mejoría en cuanto a las condiciones por las que la Liga y sus conjuntos que las conforman se vean mejor remunerados, y que exista también una mayor profundidad en cuanto a la difusión de los cotejos y los eventos especiales a efecto de que tengan los escuadrones la posibilidad de un mayor margen de maniobra en torno a la concertación de patrocinios dada la mejor posibilidad de penetración socio comercial que a través del mayor alcance que tiene la nueva empresa y el conjunto de otras con las cuales tienen convenio le puedan brindar, y así ofrecer una mayor audiencia por parte de los equipos a las empresas que tengan a bien aportar recursos patrocinando a cada uno de ellos.

Otra interrogante que seguramente podría ser interesante en cuanto a obtener respuesta para la afición a través de los agentes de comunicación es lo referente a cómo se llevará a cabo en esta ocasión la próxima edición del Clásico Mundial organizado por la Federación Mundial de Sóftbol y Beisbol.

Razones habrá para que México quede fuera de las sedes, seguramente de orden económico, del potencial, de la forma en que se quiere ahora de nueva cuenta relanzar este tipo de actividades en estados beisboleros con presencia de mucho público latino como son Arizona y Florida, quizá tengamos alguna información a partir de la reunión de jerarcas de equipos de la LMP que se efectúa el día de hoy.

Bambinazos61@gmail.com

@salvadorcosio1