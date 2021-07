Después de más de 15 años de trayectoria en el mundo del beisbol, incluyendo su paso por el circuito de las Grandes Ligas, el pelotero mexicano Adrián el “Titán” González confirmó que este será su último año como beisbolista profesional, y buscará cerrar su carrera histórica con una medalla olímpica y con un título nacional.

“Lo dije desde el principio, esta es mi última temporada. Por ahí todavía me quieren convencer en Charros, pero no, esta es mi última temporada. Estoy muy agradecido con todo lo que me ha dado la carrera, pero también hay que dedicarle la vida a mi familia. Ojalá podamos cerrar con una medalla de oro (en Tokio 2020) y con un campeonato (con Mariachis en Liga Mexicana de Beisbol)”.

El “Titán” cuenta con una larga trayectoria que lo coloca simplemente como uno de los mejores peloteros mexicanos de la historia. En el Draft del 2000 fue primera selección y debutó en las Grandes Ligas en el 2004 con los Rangers de Texas.

Después de vivir sus primeras experiencias en la gran carpa, González fue cambiado en 2006 para jugar con los Padres de San Diego, y de ahí en adelante defendió los colores de equipos de mayor renombre como los Red Sox de Boston, los Dodgers de Los Angeles y los Mets de Nueva York.

En su homenaje de despedida que le preparó el equipo de Mariachis rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio, el “Titán González fue claro en señalar que este año se retirará de la pelota caliente, sin embargo su papá David González también tomó la palabra y lleno de melancolía señaló ante los medios que aún le gustaría ver jugar a su hijo durante los siguientes años.

JL