A unos días de partir a la ciudad de Tokio para unirse a la novena mexicana que competirá por una medalla olímpica, el manager Benjamín Gil y el pelotero Adrián González recibieron un homenaje por parte de su equipo los Mariachis de Guadalajara, donde ambos aprovecharon para sentenciar que viajarán a tierras niponas con la firme mentalidad de buscar la presea de oro.

“No le tenemos miedo a ningún equipo. Si nosotros jugamos nuestro beisbol, las cosas se podrán dar en el terreno de juego. Yo me mentalizó jugando ese último partido por la medalla de oro. Si hubiésemos empezado contra de Israel o cualquier otro equipo que tiene menos historia (comparado con Japón y República Dominicana), nuestros objetivos no cambiarían en nada”, declaró Benjamín Gil, quien estará a cargo de la Selección Mexicana de béisbol en Tokio.

De igual forma, el “Titán” González aseguró que la novena mexicana tiene equipo para pelear por esa medalla de oro en los Juegos Olímpicos y lucharán por poner a México en todo lo alto.

“Para mí, México siempre lo traigo en el corazón. Es algo que me encanta, para mí es lo máximo. Las tres temporadas con Mazatlán y ésta con Mariachis son las que más me he divertido en el beisbol. Para mí México es todo, el domingo nos unimos para empezar esa armonía y entrega total del equipo. Vamos por esa medalla de oro, traemos equipo y vamos a poner a México en alto”.

Tanto Benjamín Gil como Adrián González se concentrarán a partir del próximo domingo con la Selección Mexicana que irá a los Juegos Olímpicos y se reincorporarán con Mariachis hasta la primera ronda de Playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

El venezolano Willy Romero será el manager interino de Mariachis ante la ausencia de Benjamín Gil, mientras que el lugar del “Titán” González será cubierto temporalmente por el jardinero Johnny Davis.

JL