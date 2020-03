Kristian Álvarez narra difícil situación en España por coronavirus

Por momentos la actualidad que vive en España, estar en cuarentena con sus dos hijas y su esposa, no salir a la calle porque hay una ley que lo prohíbe, tienen a Kristian Álvarez viviendo en la incertidumbre total porque el coronavirus aumenta día con día, por lo que mandó mensaje a México para que todos sean conscientes y actúen con responsabilidad atendiendo las medidas preventivas para evitar una tragedia, porque una vez que está el contagio, todo se pone muy mal.

El “Patroncito”, quien juega en el Salamanca, la está pasando muy mal porque por el ambiente raro que hay en España, pero más porque en noviembre pasado le diagnosticaron cáncer a su mamá, sabe que una enfermedad como el coronavirus difícilmente la soportaría y espera que los mexicanos tomen conciencia en todo momento.

“Es complicado el tema, tengo un sentimiento que no puedo describir porque tengo a mi madre muy enferma. Es una angustia que tengo muy grande, saber cuándo se eliminará, de cuándo esta gente infectada se curará. Está todo muy feo, ojalá tomen conciencia en México porque no lo deseo que lo vivan. He vivido meses muy tristes, desde que le diagnosticaron cáncer a mi madre, tiene las defensas bajas y estoy angustiado, lo puedo platicar, pero no me salen las palabras, lo único que quiero es que no llegue a México como acá”.

En la escuela de su hija, comentó Álvarez que se han detectado casos con prueba en mano, han sido momentos complicados para toda la comunidad estudiantil, así lo dijo.

“Con un virus así, estaríamos hablando de un suceso muy fuerte. En la escuela de mi hija pusieron que hay personas que lo tienen, ahora los tienen aislados, encerrados sin convivir sus padres con sus hijos y tienen, fiebre, dolor de cabeza y solos”.

“Acá están preparados para cualquier circunstancia sanitaria, pero también en momentos se las ven difícil, te hablo de un país muy preparado pero es tanto el impacto que no hay el abastecimiento necesario para esto, hablo de un país de primer mundo. Yo les digo a los conocidos, pero hay todavía como que esa incredulidad, dicen que a ellos no les llegará”.

“Me dicen algunos conocidos a quienes les he dicho, ‘a mí no me va apegar el coronavirus’. El tema es grave, escucho que dicen que en México hay pocos casos pero seguro es que no, porque no toda la gente se ha hecho el estudio y conforme se lo hagan, esto crecerá. No se lo hacen porque no saben dónde, cómo y no es barato tampoco”.

“Esto está creciendo, hay jugadores que ya se conocen de alto nivel, que tienen el coronavirus y volvemos a lo mismo, el coronavirus no respeta con quién estés, con quien te juntes, porque los deportistas o futbolistas nos reunimos en el trabajo con gente de alto rendimiento y pues qué crees, también llega porque no sabemos por dónde llegó”.

“Estamos en cuarentena. Las medidas son muy fuertes en España, solamente puedes salir a la farmacia o al supermercado, es la única opción que dan en Salamanca, si ven a alguna persona en la calle y no justifica su salida, es multada con 500 Euros. Es un ambiente raro, hasta que no te toca vivirlo te das cuenta de la emergencia en el país. No hay escuelas, deportes, eventos, las tiendas cerradas, paralizada la ciudad”.

“Nosotros lo veíamos en las noticias que eso sucedía en otros países, no pensamos que llegaría aquí a España, pero ya lo estamos viviendo. Ahora seguimos indicaciones del gobierno, de Salamanca, porque es lo mejor para todos. Es difícil la situación en España por la cantidad de adultos que hay. Es difícil controlar todo, pero como familia y unidos todos, podemos ayudar en todo momento”.

AC