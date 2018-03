Kristian Álvarez levanta la voz por el Ascenso MX

El que no haya ascenso en un futuro en el futbol mexicano, tendrá daños colaterales importantes que se irán poco a poco descubriendo. De entrada afectarán a los jóvenes, porque al no haber ascenso muchos equipos ya no invertirán y les dará igual tener una buena plantilla o no.

El defensa de Leones Negros Kristian Álvarez, precisó que la unión debe estar presente más que nunca en el Ascenso MX, porque hay casos que dejan claro que cuando se da la unión, los resultados son importantes y ante los dueños, debe haber un buen frente, con fuerza.

"Lo único que queda es cerrar fuerte para pelear por el campeonato, todos vamos por eso para buscar ascender"

“Hay que irnos sobre ellos (directivos) porque las decisiones que toman, no sé si sean las mejores, las peores, pero ellos quieren manejar el futbol a su forma. Todos nos hemos unido, equipos de la Liga MX, de Ascenso, jugadores y todos, hemos hecho algo para llamar la atención de algo que no se debe de dar, pero ya sabemos que la gente de pantalón largo es la que decide. Esa es la realidad, no les importa que los equipos paren, que se tomen la foto juntos, que los de la Liga MX hagan lo mismo”.

La Asociación de futbolistas profesionales debe entrar en acción para defender a los elementos de la división de Ascenso, en caso de aprobarse que no habrá ascenso por algunos años.

“Nosotros hacemos todo para que no sucedan esas cosas, estamos juntos, los árbitros ya lo hicieron antes con un paro. Esa es la realidad, ahora a nosotros nos toca estar de este lado, pero no solamente somos nosotros, también hay gente externa que vive de esto como quienes venden afuera en el Estadio, los jardineros, la gente de prensa (de Leones). Muchas familias”.

La única fórmula que tiene Leones ahora, es quedar campeones en el actual campeonato para ascender y que no les afecte el tema de la desaparición de ascenso en unos años.

“Lo que queremos es quedar campeones, lo único que queda es cerrar fuerte para pelear por el campeonato, todos vamos por eso para buscar ascender. Me da risa que hablan de estadios y su capacidad, pero vas a Europa y muchos estadios tienen poca capacidad, no les ponen pero”.

Aseguró Álvarez que la Federación Mexicana de Futbol no está actuando como en otros países, donde se apoya a los menos fuertes y lejos de eliminarlos, tratan de que cada vez estén mejor armados para competir.“Allá (Europa) ayudan a los equipos, se trata de que haya mucha competencia y que los jóvenes sigan con aspiraciones, porque si no hay oportunidades, ¿cómo?”.

RR