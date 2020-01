Klopp se la juega con los canteranos de los Reds

El entrenador alemán de Liverpool, Jurgen Klopp, anticipó que ni él ni sus jugadores habituales se presentarán a jugar el Replay de la FA Cup anteel Shrewsbury, luego del empate a dos goles, debido al trajín al cual son sometidos en Inglaterra.

“Ya les dije a mis jugadores que íbamos a tener un descanso en invierno, por lo que no estaremos allí. Serán los canteranos los que jueguen el Replay porque no pueden tratarnos como si esto no importara; sé que no es muy popular, pero así lo veo”, declaró.

Ante esta situación, la Asociación de Futbol Inglesa (FA) respondió que desde un principio estas condiciones se establecieron, por lo que no son válidas las quejas de los clubes que se sienten afectados con el calendario.

“Antes del inicio de la temporada, todos los clubes aceptaron que los desempates de la FA Cup se jugarían durante la primera semana del parón. Esto sólo afectará a un pequeño número de clubes”, comunicaron.

Además del Liverpool, otros equipos del máximo circuito del balompié inglés se verán afectados, tal es el caso del Newcastle United, Tottenham y Southampton, debido a los duelos del certamen copero.

En caso de avanzar a los Octavos de Final, el conjunto de los Reds se mediría ante el Chelsea de Frank Lampard, en uno de los duelos más atractivos de la competencia.

JL