Kai Havertz, un prodigio con el que sueñan los grandes de Europa

En unos años se espera que sea el gran genio del fútbol alemán. Kai Havertz, que acaba de cumplir 21 años, juega el sábado la final de la Copa de Alemania con el Bayer Leverkusen contra el Bayern Múnich, un club al que podría unirse en un futuro.

"No podremos retenerle este verano, será una transacción de más de 100 millones de euros (112 millones de dólares)", había profetizado su entrenador Peter Bosz a principios de marzo, justo antes de que la pandemia del nuevo coronavirus detuviera totalmente el fútbol y provocara una crisis económica que afecta seriamente a los clubes.

Según admite ahora el Bayer Leverkusen, no hay en estos momentos ninguna oferta de ese nivel encima de la mesa por su jugador estrella, al que no dejan de lloverle elogios.

"¡Es el mayor talento que he visto desde Toni Kroos!", afirmó su exentrenador Heiko Herrlich.

"Tenemos que aceptar los hechos. El mercado de fichajes no será igual este verano", reconoce el director deportivo del equipo de Leverkusen, el exatacante Rudi Völler. "Tenemos con Kai al mejor jugador alemán de la próxima década (...) Sinceramente, tengo una pequeña esperanza de poder conservarlo un año más", señaló.

Havertz comunicó el año pasado al Bayer Leverkusen que se quedaba en el equipo para preparar la Eurocopa de 2020 tranquilamente. Ese torneo continental fue aplazado a 2021 por la pandemia.

¿Bayern, Real Madrid, Chelsea?

"No hay muchos entrenadores que rechazarían tener a Kai en su plantel", admitió el técnico del Bayern, Hansi Flick, que le conoció de cerca cuando era internacional Sub-17.

"Desde entonces ha progresado mucho. Juega con inteligencia entre líneas y es muy fuerte con el balón en los pies. Está dotado además con un fantástico instinto de gol", se entusiasma Flick, confirmando el interés del campeón de la Bundesliga, que tiene como política apostar por el talento nacional, especialmente si son jóvenes prodigios.

Pero la competencia para el Bayern se presenta dura.

Según la prensa, el Real Madrid está también en esa carrera, así como varios clubes de la Premier League inglesa, entre ellos el Chelsea.

El Bayern parece estar muy cerca de oficializar la llegada de Leroy Sané (Manchester City), lo que le supondría un fuerte desembolso. Es por lo tanto improbable que, si ese traspaso se materializa, los muniqueses piensen en hacerse con Havertz para la 2020-2021.

Paradójicamente, Havertz es mucho menos conocido para el gran público mundial que otros talentos de su generación, debido a una falta de visibilidad.

Ha jugado apenas ocho partidos de la Liga de Campeones, todos ellos en la fase de grupos con el Bayer Leverkusen, un equipo que no bate récords de audiencia en la televisión. Con la selección absoluta alemana ha jugado siete partidos.

Récords de precocidad

Havertz ha batido récords de precocidad en la Bundesliga, donde debutó con 17 años y cuatro meses, para convertirse a los 18 años en el jugador más joven de la historia del torneo en haber disputado 50 partidos. Y eso que se perdió varios en su primera temporada por sus estudios de secundaria.

También ha sido el primero en haber alcanzado los 35 tantos en esa competición, antes de llegar a los 21 años.

"No he visto desde hace veinte años un jugador con las capacidades de Kai Havertz. Para mí es el jugador más excitante del mundo actualmente", asegura Dietmar Hamann, exjugador del Liverpool y del Bayern, que es ahora comentarista en Sky.

El joven no se deja abrumar por los halagos.

"He sido educado de una manera que me permite mantener los pies en el suelo", dice.

"Mis padres me enseñaron que la arrogancia no es una cualidad que haya que cultivar (...) Además no he ganado todavía nada. En el fútbol, los títulos son lo que importan y en eso no tengo nada en un nivel profesional", apuntó.

El sábado eso podría cambiar si su Bayer Leverkusen levanta la Copa de Alemania.

JL