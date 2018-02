Justicia a la mexicana

Dejó el lugar en el que nació con la ilusión de tener una mejor vida y lo logró. Aunque las Grandes Ligas son el escenario de mayor relevancia para cualquier beisbolista, el mexicano Alfonso Márquez jamás imaginó que también lo serían para un ampáyer nacido en otro país.

Oriundo de Zacatecas, Márquez abandonó México a la edad de siete años y hoy se ha convertido en uno de los principales encargados de impartir justicia en la mejor Liga de beisbol del mundo. De visita en Jalisco, el experimentado árbitro en el Rey de los Deportes compartió algunas de sus experiencias durante los casi 20 años de carrera en las Grandes Ligas.

“Llevo más de dos mil juegos en Grandes Ligas, en cada juego hay de todo un poco, cada encuentro tiene su historia”.

“Llegué a la edad de siete años a los Estados Unidos, he corrido con mucha suerte, toda mi carrera como ampáyer la he llevado allá, pude ir a la escuela y luego empezar esta aventura en Ligas Menores. Ahora estoy, gracias a Dios, en las Grandes Ligas, fue difícil llegar, pero más difícil mantenerse”.

Entre los logros del zacatecano destaca el hecho de haber estado presente en cuatro Series Mundiales, además de diversas Series de Campeonato y un Juego de Estrellas. Cantando el strike o la bola, Márquez se convirtió en referente de la justicia deportiva en las Ligas Mayores cuando tuvo la oportunidad de estar detrás del plato en el Juego de Estrellas de la temporada 2006.

“No me ha tocado ser jefe de cuarteta, pero trabajar en un juego de Serie Mundial detrás del plato es emocionante, mucha presión, mucha responsabilidad, pero cuando he tenido la oportunidad me he puesto muy contento. Desde días antes te avisan qué encuentro te va a tocar y tu posición, un día antes pasas nervios porque no quieres quedar mal, pero trato de estar tranquilo, especialmente cuando es un juego muy importante”.

Con más de dos mil encuentros arbitrados en su palmarés, Márquez recordó con mucho cariño los momentos más especiales de su carrera. Desde su primer juego, hasta su aparición en Serie Mundial e incluso sus discusiones con peloteros y mánagers.



“Llevo más de dos mil juegos en Grandes Ligas, en cada juego hay de todo un poco, cada encuentro tiene su historia, pero siempre recuerdo con mucho cariño mi primer juego en Grandes Ligas en 1999, mi primer trabajo en un Juego de Estrellas y mi primer juego en Serie Mundial que fue en 2006, el primer juego en el que estuvieron mis padres, todos los guardo de manera especial. No hay mánagers o jugadores incómodos o que impongan, pero sí he tenido discusiones con Larry Bowa, por ejemplo, nunca nos hemos puesto de acuerdo, pero jamás nos hemos peleado, sólo discusiones dentro del campo”.

Con la autoridad para hablar del mejor beisbol del mundo, el nacido en la capital de Zacatecas agregó que para esta temporada en las Grandes Ligas espera un mayor número de peloteros mexicanos, ya que siempre será un orgullo ver triunfar a alguien de su país en el extranjero.

“Ojalá que alcancen a llegar más y se mantengan, es bonito estar allá, compartir el campo de beisbol y pensar que siempre será bueno que los mexicanos triunfen en otro país, en la Liga más fuerte del mundo. Como ampáyer tengo un trato profesional con ellos, nos saludamos y nos respetamos mucho, quizá no conviva tanto, pero siempre es un honor verlos triunfar”.