Urge a Charros retomar triunfos

Con una foja de tan solo 21 éxitos ante 30 fracasos que los ubican en la parte baja del standing de la Zona Norte, al corte del 14 de junio del año en curso, Charros de Jalisco continúa dejando qué desear a su noble y leal afición, en medio de altibajos y con claroscuros en esta agenda ordinaria de la actual campaña 2024 en la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) el máximo circuito beisbolero profesional jugándose en nuestro país durante el periodo de primavera y verano.

Ya se ha dicho que el conjunto tiene todo para consolidarse y ser etiquetado como exitoso, competitivo, triunfador, atractivo para su afición y para la fanaticada de las diversas plazas que conforman el béisbol estival mexicano dado que lo ideal es que todos los conjuntos fueran atractivos y que en las diversas sedes de franquicia del juego de pelota veraniego se generase esa competitividad que detonara la atracción del público y con ello mejorar sustancialmente la calidad del espectáculo en esta época del año en México. Pero desgraciadamente la novena albiazul jalisciense no ha podido consolidarse y mostrar estabilidad, aunque es cierto que ha tenido recuperaciones extraordinarias, le ha costado mantener ritmo exitoso y escalar peldaños, de ahí que ha estado luchando por salir de la parte lúgubre de la tabla en la sección norteña durante casi todo el calendario ordinario hasta esta época desahogado.

No obstante que tras sufrir cúmulo de fracasos, de repente vemos que hilvana victorias, incluso series, algunas brillantemente jugadas y ganadas, poco después vuelve a las andadas y omite mostrar esa fortaleza de equipo productor, bateador, poderoso en la ofensiva, ya que a pesar de tener con qué anotar muchas carreras, su craso poderío ofensivo no siempre se traduce en oportunidad y eficacia en bateo como para traer a la registradora las carreras correspondientes y ello ocasiona que no se den las victorias a pesar de la productividad, combinado todo ello con los infortunios del staff de lanzadores, a veces fallando el abridor, en ocasiones los relevistas intermedios y otras los preparadores del cierre y los cerrojeros.

El caso es que el equipo marcha en la parte baja de la tabla, y aunque ya no en el frío sótano, sí muy cerca del fondo, en el antepenúltimo sitio, pero apenas un juego arriba del conjunto situado en penúltimo y solo dos cotejos por encima del equipo que está en último sitio, aun muy lejos de la cima, y no viéndose muy claro que logren escalar y ser parte del grupo de seis novenas a buscar los lugares de honor de la zona norte en la postemporada.

Ya ha demostrado Charros que puede ser un conjunto ganador, capaz de hilvanar las victorias que les permitan ascender para estar entre los seis conjuntos de la zona norte que pasan a los play-offs, más para ello deberán afinar sus líneas, procurar que su potencial ofensivo se traduzca en más timbrazos y regresar así lo antes posible a la senda en pos de rachas exitosas para recuperar camino y volver a escalar lo más lejos posible de los últimos sitios del standing, porque ya se ha dicho, la prosapia de este conjunto jalisciense merece estar disputando los sitios de honor y no estar luchando por evadir el oscuro sótano como lo ha venido haciendo gran parte de lo que va de la actual temporada que ha marcado su regreso a la Liga Mexicana de Béisbol. La afición merece más esfuerzo de directiva, cuerpo técnico y peloteros, la fanaticada quiere un equipo que recuerde las glorias de los campeonatos en 1967 y 1971.

¡Aún se puede !

