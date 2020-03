Jürgen Klopp sorprende con contundente respuesta sobre el coronavirus

El entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, ofreció una contundente respuesta cuando en rueda de prensa se le cuestionó sobre el coronavirus.

Reconocido por un estilo frontal y directo, el alemán así respondió cuando un periodista le preguntó sobre si en el equipo estaban preocupados por la epidemia.

''Lo que no me gusta en esta vida es que para un tema muy serio la opinión de un entrenador de futbol sea importante. No lo entiendo. Realmente no lo entiendo. Es como si yo te preguntara a ti, a ti que estás en la misma posición que yo", dijo el técnico de los Reds.

''No es tan importante lo que la gente famosa diga. Tenemos que hablar de las cosas de manera correcta. No personas como yo, que no saben del tema. Las personas con conocimiento deberían decirle a la gente qué hacer, y todo estaría bien, o no. No los entrenadores de futbol. No entiendo de política, de coronavirus... ¿Por qué yo? Yo sólo soy un tipo que usa una gorra de beisbol y anda mal afeitada. Estoy consternada igual que tú, quizá menos, no lo sé... Pero mi opinión no es importante”, cerró el técnico.

A reporter asked Jurgen Klopp about coronavirus after the defeat to Chelsea.



Klopp: "Why me?... I wear a baseball cap and have a bad shave." pic.twitter.com/Asrcn6jVNS — B/R Football (@brfootball) March 4, 2020

Hasta el momento, el Covid-19 ha infectado a más de 90 mil personas en el mundo y ocasionado la muerte de más de tres mil.

