Julio César Chávez le responde a Lazy Boy tras decir que es su hijo

El peleador de UFC Ronaldo Rodríguez, mejor conocido como Lazy Boy, hace unos días se hizo viral por unas declaraciones en las que señaló que Julio César Chávez era su padre, todo en tono de broma.

"Claro que sí, mírame la trompa ¿Cómo no? Sí es mi papá, nada más que no me dieron el apellido, Chávez papá, Chávez señor es mi papá, no más que no me han dado el apellido", expresó en entrevista a ESPN.

Aunque era evidente que todo era un comentario sarcástico dichas palabras protagonizaron los titulares de distintos sitios web e incluso ya vio el video Julio César Chávez, quien manifestó su postura.

"Está saliendo una nota, la verdad me da risa de este ‘Lazy Boy’ que es mi hijo, ya lo agarran como nota amarillista", expresó ‘El Gran Campeón Mexicano’.

¿Julio César Chávez acepta que Lazy Boy es su hijo?

Ronaldo Rodríguez hace unas semanas protagonizó una de las peleas de la Noche UFC en Las Vegas y salió con el triunfo, hecho que resaltó el ahora analista de Box Azteca.

"La verdad que le deseo mucha suerte a ese muchacho", añadió el exboxeador.

Ahí bromeó Julio César Chávez con la paternidad de Lazy Boy, al asegurar que sí se parecen.

"Es muy buen peleador, ahí sí se parece a mí, en los pantalones que tiene y en lo bueno que es para pelear", afirmó ‘El Gran Campeón Mexicano’.

Chávez finalizó su mensaje en redes sociales pidiéndole al público que "ya no se crean tantas pendejadas".

Mmm que la chingada ahora resulta pic.twitter.com/90qPkzFrUL — Julio César Chávez (@Jcchavez115) September 24, 2024

