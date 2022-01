Julio César Chávez: La razón por la que Chávez Jr explotó contra su padre

Polémicas, escándalos y declaraciones fuera de lugar han sido una constante en la carrera boxística de Julio César Chávez Jr. En esta ocasión, fue más allá y explotó en contra de su padre, la leyenda del boxeo.

A través de sus redes sociales, el Jr contó a sus seguidores que su padre Julio César Chávez, quiere que regrese con su expareja Frida Muñoz e incluso dijo que de no hacerlo, lo volverían a anexar en la clínica de rahabilitación.

"(Mi padre me dice) ve con ella si no te vamos a meter a la clínica, así no se arregla una relación. Mi mujer va a decir, pinche pendejo ese, si su papá le dice eso, es un wey tonto, por ahí ha venido todo el desorden", comentó.

"Es una leyenda y yo lo respeto, el respeto que yo le tengo es de verdad, yo nunca lo ocupé para nada, pero yo siempre lo admiro, pero mejor de lejitos, yo adoro a mi papá, pero que no me hable de mi familia. Nadie lo quiere como yo", dijo.

Se le vio sumamente molesto al pugilista azteca ante la opción de volver a ser anexado por su familia. Incluso invitó a su papá a hacerse estudios del cerebro y hasta de internarlo habló.

"Con el permiso de todos los mexicanos, hay que hacer un estudio del cerebro de todos los que están ahí, y el que salga mal que lo internemos, si él está mal otra vez porque a mí me han dicho que... no sé, no voy decir nada. Hacemos los estudios y el que salga mal que se interne", remató.

