Jugadores de NFL aprueban contrato colectivo

Por un margen apretado y con la abstención de unos 500 agremiados, el sindicato de jugadores de la NFL aprobó un nuevo contrato colectivo con la Liga, incluyendo un aumento salarial, nóminas más amplias y mejores pensiones para miembros actuales y retirados.

El pacto, que vence al concluir la temporada de 2030, había sido aceptado por los propietarios de los 32 equipos el mes pasado. Los agremiados de la Asociación de Jugadores de la NFL (NFLPA, por sus siglas en inglés) sometieron a votación el documento de 439 páginas la semana pasada, luego que los integrantes de su comité ejecutivo votaron 6-5 en contra de los términos propuestos, y los representantes de los jugadores votaron 17-14 a favor, con una abstención.

La votación total entre los cerca de dos mil 500 agremiados que participaron en el proceso fue de mil 019-959 a favor.

La ratificación necesitaba de una mayoría simple, y los resultados fueron anunciados ayer.

“Nos complace que los jugadores hayan ratificado en la votación la propuesta del nuevo contrato colectivo, el cual brindará beneficios trascendentales tanto para jugadores actuales como exjugadores, un aumento de empleos, garantiza el progreso continuo en cuanto a la seguridad de los jugadores y ofrece a nuestros aficionados más y mejor futbol americano”, afirmó el comisionado de la NFL, Roger Goodell, en un comunicado.

Sin embargo, la votación cerrada podría generar resentimientos perdurables entre los miembros del sindicato.

“No puedo creer que hayamos aceptado esto”, manifestó Eric Ebron, ala cerrada de los Colts, mediante Twitter.

Marlon Humphrey, esquinero de los Ravens de Baltimore, mostró su descontento por el abstencionismo.

“Alrededor de 500 jugadores no votaron siquiera por el contrato colectivo...”, lamentó en Twitter. “Hay cosas buenas y malas en este acuerdo. Puedo ver por qué alguien votaría sí o no. Pero me parece asombroso que a los chicos no les interese siquiera”.

Las “mejoras” del contrato colectivo