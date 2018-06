Jugadores de Chivas no se presentan a exámenes médicos

Los problemas en Chivas siguen. Si bien los jugadores estaban citados a comenzar con sus exámenes médicos en la clínica propiedad de Rafael Ortega en punto de las 08:00 horas, ninguno de los 14 elementos que debían presentarse llegó y dejaron plantados a doctores, terapeutas, personal del staff y utileros de Chivas.

Incluso el oftalmólogo Alfredo Gutiérrez, quien semestre tras semestre ayuda a hacerles los exámenes a los jugadores del Guadalajara, declaró que es la primera ocasión que esto le sucede, que los jugadores no se presenten y dejen plantado a todo el personal.

''Es la primera vez que me pasa esto, que no se presentan los jugadores, ahí se ve la unión que tienen y pues a esperar, estamos es ascuas de ver si llegan o no'', dijo el doctor Gutiérrez.

Estos son los 14 jugadores que no acudieron a pruebas médicas: Miguel Jiménez, Jesús Sánchez, Gael Sandoval, Jair Pereira, Carlos Salcido, Edwin Hernández, Carlos Cisneros, Michael Pérez, Miguel Basulto, Hedgardo Marín, Orbelín Pineda, Isaac Brizuela, Ángel Zaldívar y Alan Pulido.

Algunos de los antes mencionados, ni siquiera se encuentran en la ciudad de Guadalajara, se encuentran fuera del país aprovechando el periodo vacacional que había dado el técnico Matías Almeyda, que era presentarse hasta el 10 de junio en el mismo lugar donde ahora los citó la dirigencia.

Al igual que este lunes, los jugadores del Rebaño están llamados de nueva cuenta a las 08:00 de la mañana, en la misma clínica a hacerse los exámenes médicos, y ahora el Draft espera que sí se presenten.

OF