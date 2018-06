Jugadores de Chivas exigen explicaciones a Vergara

Las molestias en la plantilla del Guadalajara están al rojo vivo por la falta de claridad que ha tenido la directiva en el tema del técnico Matías Almeyda, quien tampoco ha emitido comunicado sobre su situación contractual en la dirección técnica con Chivas.

“El grupo está muy molesto, todos estamos muy molestos y yo lo estoy porque no es así. Tampoco tengo miedo por si hay represalias”, dijo Edwin Hernández a la cadena ESPN.

Los jugadores deben reportar el próximo lunes para las pruebas médicas de rigor y dar comienzo con la pretemporada, de cara a los tres torneos que tiene en puerta el Guadalajara en el segundo semestre: la Liga MX, la Copa y el Mundial de Clubes.

Los jugadores quieren entablar comunicación directa con el dueño, Jorge Vergara, para que les dé una explicación de los motivos que tiene para determinar que el técnico debe irse, luego de haber conquistado con el equipo cinco títulos y alcanzar siete Finales en dos años y ocho meses de trabajo.

De igual manera, que se expongan los motivos por los cuales determinaron cambiar la fecha de regreso de vacaciones, ya que Almeyda la había puesto para el 10 de junio, y la dirigencia ordenó que debía ser el 4. Es decir, una semana antes de lo inicialmente comunicado.

Incluso, hasta anoche algunos elementos se mantenían en la postura de no presentarse el día 4, sino el 10, ya que tenían planes con sus familias, porque cuando conocieron la fecha para reportar, compraron paquetes para vacacionar y no están dispuestos a perderlos.

El equipo está unido en torno a Matías, y no quieren hablar con un vocero de Vergara, desean que sea directamente con el dueño del equipo.

En caso de que no logren platicar con el dirigente, analizan la posibilidad de parar y de no hacerse los estudios médicos, hasta lograr el objetivo de conversar con el empresario, quien dicho sea de paso, no se encuentra en México.

Tres “refuerzos”

El arquero Raúl Gudiño estará reportando con el Guadalajara el próximo lunes a los exámenes médicos, toda vez que llegó a un arreglo para jugar el torneo entrante con el equipo que lo vio nacer y peleará la titularidad con Miguel Jiménez.

Por lo anterior, José Antonio Rodríguez no está convocado.

Miguel Ponce también reportará el lunes para las pruebas, terminó su préstamo con el Necaxa y reforzará al equipo. Peleará la titularidad con Edwin Hernández.

Mario de Luna también reportará con el Guadalajara.

Aficionados hacen campaña

Tanto es el enojo con la directiva de Chivas, que a través de las redes sociales se lanzó una convocatoria en la que se invita a los aficionados a no consumir los productos patrocinadores del equipo, e incluso a no asistir al estadio para los partidos como local.