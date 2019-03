Jóvenes rojinegros buscan un mejor futuro

La escuela y la educación no son temas que estén ajenos al futbol. Esto lo entienden a la perfección en el club rojinegro y es por eso que poco a poco toma mayor importancia la presencia del Instituto Atlas, una escuela ubicada en una plaza comercial en el Área Metropolitana de Guadalajara, en donde se le imparten clases de secundaria y bachillerato a integrantes de las Fuerzas Básicas rojinegras exclusivamente.

Aunado a esto, a los jóvenes se les dan materias extracurriculares como cursos de ajedrez, guitarra, inglés, taller de informática y todo lo necesario para que tengan un panorama más amplio, que vaya más allá del futbol y el deporte.

Hoy en día, el Instituto Atlas tiene una población de 65 estudiantes, 31 de secundaria y 34 de bachillerato, donde también estudian dos niñas: Maritza Maldonado y Dana Paola Rodríguez, ambas elementos del equipo femenil del Atlas; así mismo, hay 12 maestros, un administrativo, una persona de control escolar, un intendente y la maestra directora, Sofía González Durán Vázquez, quien está al frente del Instituto desde julio de 2018.

El deporte ciencia enseña a los estudiantes a conocer estrategias. EL INFORMADOR / F. Monclova

Precisamente la directora Sofía explicó lo difícil que ha resultado lidiar con el hecho de que sean adolescentes, futbolistas, no sólo del Atlas, sino que muchas veces pertenecen a Selecciones mexicanas con límite de edad y de paso son estudiantes.

“Para mí fue el primer reto que encontré. Yo he estado 20 años en esta área de educación, siempre he estado en colegios presenciales, pero ahora es un reto, por eso una de las áreas que metimos fue la tutorial, que es de la primera mano que yo me tomo para seguir con ellos; la segunda es la comunicación. Para mí se acabaron los sábados, domingos y días festivos, porque nosotros estamos regidos por un calendario deportivo, va la comunicación entre residencia, papás, entrenadores y yo”, platicó la encargada principal del Instituto Atlas.

A descansar

La clase de guitarra es una de las materias extracurriculares para los juveniles. EL INFORMADOR / F. Monclova

Una vez que terminaron de entrenar y de estudiar, ahora es momento de dar paso al juego, a la distracción y a la sana convivencia, para eso está la Casa Club, ubicada a unas cuantas cuadras del Instituto Atlas, en donde además de tener televisión, tienen dormitorio, cocinero, videojuegos, futbolito y tenis de mesa.

En la Casa Club habitan 48 jóvenes, los cuales pertenecen a las Fuerzas Básicas del Atlas; 35 viven en la nueva casa y el resto, 13 en la que anteriormente era la única Casa Club, siendo en su mayoría, jóvenes de los equipos Sub-17 y Sub-20, todos ellos cuidados por el encargado de ambas casas, Federico Gómez.

Testimonio: Sueños tangibles

El Instituto Atlas abre un espacio para los sueños y anspiraciones deportivas de jóvenes promesas

Con tan solo 13 años de edad, nacido en Guadalajara e integrante de la categoría 2006 del Atlas, Edson Prieto Adame tiene claros sus objetivos, tanto en la vida, como en el futbol. “Debutar en Primera División con Atlas, ir a Europa también y ganar la Copa del Mundo con la Selección, por qué no”, dijo.

Es nuevo en el Instituto Atlas, cursa el primer año de secundaria, pero desde el primer día se adaptó a la perfección, aunque también sabe de sus obligaciones.

“Desde que llegué ya había compañeros aquí, porque nosotros somos nuevos. Yo soy de primero y me han arropado muy bien, estoy feliz de estar aquí y también en el equipo. Para mí, mi obligación para jugar en CECAF es ir bien en la escuela, no faltar con tareas y trabajos y eso me va a ayudar mucho para que después me vaya bien en lo deportivo”, dijo Edson.

El Instituto Atlastambién es para mujeres

En el Instituto Atlas hay dos jóvenes inscritas y una de ellas es Maritza Maldonado. EL INFORMADOR / F. Monclova

A pesar de que son solamente dos alumnas las que están presentes en el Instituto Atlas, las puertas de la escuela están abiertas para cualquier joven de los equipos femeniles del club rojinegro que se quieran inscribir, tales son los casos de Maritza Maldonado y Dana Paola Rodríguez, ambas parte del equipo de la Academia Femenil.

Yo formo parte del Instituto Atlas porque quiero llevar una educación, figurar en el deporte y ser mejor persona. Me gusta estar aquí, es divertido y aprendo cosas que antes no sabía hacer”. Ronaldo Francisco Salazar, 15 años, alumno del Instituto Atlas

“Para mí, estar en el Instituto Atlas significa una oportunidad, un apoyo que me brinda el club para seguir persiguiendo mis sueños jugando futbol y seguirme formando como persona. Yo me metí aquí por la accesibilidad de los maestros para reponer trabajos, cosas que no se tienen en otras escuelas y es que no me quiero quedar atrás en mis estudios”, dijo Maritza Maldonado.

A pesar de ser una de las niñas más pequeñas del equipo femenil del Atlas, a sus 16 años Maritza reconoce la importancia de que se le dé oportunidad a las niñas en la escuela, a pesar de ser solamente dos las alumnas inscritas.

“Hay muy buena convivencia entre todos, nos llevamos muy bien, es un paso importante, tanto para nosotras para aprender a estar con todos los chavos, eso es muy bueno para todos, por esa igualdad”, señaló Maritza.

Educare, como antecedente

Uno de los pioneros en la educación para futuros futbolistas en Guadalajara fue Educare, instituto creado por Jorge Vergara, en el cual se ha brindado educación a los deportistas que militan en las Fuerzas Básicas de Chivas.

Esta institución fue creada por Jorge Vergara mucho antes de ser dueño del Guadalajara, exactamente hace 24 años, y su propósito principal fue el de apoyar a niños y adolescentes tapatíos con un modelo innovador de educación.

Bajo el lema “Escuela para el Éxito”, en Educare se imparten clases en los niveles de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria con un modelo de enseñanza que tiene como principal motivo la formación de hombres y mujeres exitosos con un amplio sentido de responsabilidad social.

Además de impartir clases de música y de distintos idiomas como el chino mandarín, en Educare se aplican múltiples modelos de enseñanzas como el Emprendimiento-Babson y Sistema Knotion.

En esta escuela estudian futbolistas pertenecientes al Club Guadalajara. Desde la época de Matías Almeyda se les pide pasar por Educare, para conocer la filosofía de la institución rojiblanca.

Por esta institución han atravesado futbolistas como el arquero Raúl Gudiño, el mediocampista Marco Fabián y el delantero Javier “Chicharito” Hernández. Actualmente, cursan sus estudios en Educare algunas futbolistas del equipo femenil de Chivas.

