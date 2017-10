José María Pastor corta oreja

La primera parte del serial novilleril 2017 en la Perla Tapatía ha llegado a su fin tras haberse celebrado la cuarta novillada de la temporada chica en la Plaza de Toros Nuevo Progreso, en la que resultó triunfador el hidrocálido José María Pastor.

Una oreja bastó para que el joven nacido en Aguascalientes se consagrara como el triunfador de la tarde en la que compartió el ruedo con su coterráneo José María Hermosillo y el capitalino Arturo Soto, quienes se encargaron de lidiar un lote de seis astados marcados con el hierro de Marco Garfias.

Pastor corrió con suerte en el albero en su primero de la tarde, un ejemplar de 405 kilogramos que llevó por nombre “Maleno”, mismo que se prestó para que la faena fuera bien cuajada de parte del hidrocálido, quien se dio el lujo de torear por gaoneras en el primer tercio de su lidia.

Ya en el tercio de banderillas, el triunfador de la tarde hizo vibrar al respetable con un par bien puesto que ocasionó la ovación general. Con muletazos largos, pero bien sentidos, Pastor dio inicio al último tercio, el cual coronó al torear en redondo, con la muleta por delante y con ovaciones en los tendidos.

Para la suerte final, el de Aguascalientes mostró temple y valor, consumando la muerte del astado al primer intento con una estocada completa que lo llevó a obtener el resultado de la tarde en su regreso al inmueble de la Colonia Monumental tras haber competido por el trofeo Manuel Capetillo en su edición de 2016.

Quien no corrió con suerte en el coso tapatío fue el también hidrocálido Hermosillo, quien en su primero de la tarde no tuvo el juego necesario para conquistar al público, ya que su novillo estuvo falto de fuerza y en el último tercio no pudo concretar pases de buena hechura. Lo mismo ocurrió en el segundo de su lote, un ejemplar pegajoso que no dio juego para que la faena fuera completa.

Esto y los fallos con el hierro dejaron con mal sabor de boca al novillero de Aguascalientes.

Por su parte, el oriundo de la Ciudad de México, Arturo Soto, tampoco pudo tocar pelo en su presentación en suelo jalisciense.

En su primer novillo, el capitalino tuvo un percance que no pasó a mayores durante el primer tercio. Ya en el último acto, Soto escuchó los tres avisos, por lo que el toro regresó con vida a los corrales.

PAUSA

La actividad regresa en noviembre

Tras haber celebrado la cuarta de las novilladas, el serial novilleril 2017 de la Nuevo Progreso tendrá una pausa prolongada para la celebración de la primera parte de la Temporada Grande en el coso tapatío. Será hasta el 26 de noviembre cuando se reanuden las novilladas en la Semifinal de triunfadores.