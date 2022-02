José Juan Macías está de regreso en el Rebaño

Después de varios días de especulación, Chivas dio a conocer que José Juan Macías regresará al Rebaño para disputar el Torneo Clausura 2022.

El Guadalajara explicó que tuvo acercamientos con otros clubes interesados en el delantero, pero al final ambas partes habrían acordado el regreso del atacante con el fin de que se “reinvente” después de esta corta experiencia con el Getafe de España.

“Más allá de que Chivas tuvo algunos acercamientos de diversos equipos del extranjero, se tomó la decisión en conjunto con Macías de volver a casa para reinventarse y así fortalecer las bases de sus próximos años como futbolista profesional.

“José Juan se integrará al trabajo del primer equipo la próxima semana y buscará ganarse un lugar en el plantel, con base en el esfuerzo, dedicación y persistencia que le caracteriza, todo por el bien colectivo de Chivas”, explicó el Rebaño en un comunicado.

Fue desde el fin de semana cuando Guadalajara realizó el registro de Macías en las plataformas internas de la Liga MX, y aunque posteriormente apareció en la página oficial del circuito con la camiseta número 32, ayer se llevó a cabo un cambio para que el atacante apareciera con el dorsal número siete.

Entre los equipos del Viejo Continente en el que Macías buscaba un lugar, se encuentra el CSKA Moscú, de la Liga rusa.

Con el Getafe, colista de la Liga española, Macías no completó un solo partido y sólo vio acción por espacio de 201 minutos en los poco más de seis meses que estuvo ligado al club azulón.

Será este sábado cuando Chivas regrese a la actividad después del parón por la Fecha FIFA, pero Macías podría estar de regreso en el equipo hasta el próximo 12 de febrero, día en el que el Guadalajara recibirá a Tigres dentro de la cancha del Estadio Akron.

Pese a su arribo, Macías deberá pelear por un lugar en la delantera, pues además de que llegará de España sin ritmo de juego, actualmente Ángel Zaldívar vive un buen momento y ha marcado un par de goles en los tres primeros juegos del Rebaño en el certamen.

Rubí Soto recupera la confianza

Aunque hizo historia con su salida al futbol del Viejo Continente, la delantera Rubí Soto no vivió su mejor etapa cuando militó en el equipo femenil del Villarreal de España.

Debido a esto es que la atacante perdió reflectores, pero ahora aseguró que ha retomado la confianza perdida y está segura de que puede ayudar a Chivas a conseguir su segundo campeonato de la Liga MX Femenil.

“La confianza era lo que me faltaba. Me sentía con cero confianza porque en España estuve mucho tiempo sin jugar. Jugué la Liguilla y los partidos para ascender, pero me afectaron los cambios y dure sólo un torneo allá y volví. Por temas personales no estaba a 100 por ciento, pero siento que retomé la confianza y soy la Rubí que conocieron en torneos anteriores”, comentó.

Después de cinco jornadas en el torneo Chivas es líder en solitario, esto gracias a las cuatro victorias y un empate que han conseguido en el Clausura 2022, duelos en los que la atacante ha sido pieza importante en el esquema de Juan Pablo Alfaro.

MQ