Jorlian Sánchez quiere cambiar el rumbo de Leones Negros

Aunque el arranque del torneo fue de auténtica pesadilla para los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, la victoria en su último encuentro ante Tapachula puede ser el parteaguas para mejorar el andar del equipo jalisciense en el Ascenso MX.

"El equipo se va a levantar, lo sé, me ha tocado siempre anotar el primer gol para la primera victoria, cuando marco comenzamos a ganar"

Así lo ve el mediocampista Jorlian Sánchez, quien aseguró que la situación del equipo melenudo está por cambiar si pueden repetir actuaciones como la del sábado pasado.

"Vamos a trabajar igual, fuerte, lo que nos pidan haremos, la oportunidad que tengamos tenemos que meterla, tanto yo, como mis compañeros. El equipo se va a levantar, lo sé, me ha tocado siempre anotar el primer gol para la primera victoria, cuando marco comenzamos a ganar. Esta vez no solo quiero marcar uno, quiero seguir con más. Tenemos que levantar esto, empezar a ganar".

El futbolista panameño aseguró que tras haber anotado su primer gol del torneo, se llenó de confianza para seguir ayudando al conjunto universitario a conseguir triunfos que los alejen de los últimos lugares de la tabla general y porcentual.

"Fue una victoria muy merecida, hicimos lo que el profesor nos pidió, estuvimos manteniendo la línea y nuestro parado táctico. Sacamos un gran partido, fue un trabajo fuerte el que hicimos, supimos mantener la calma porque estábamos pasando por mal momento, no sacábamos la victoria y ahora vamos de aquí para adelante. Es importante para el delantero, me sentí bien después de tanto rato, me sentí muy feliz, ya vienen más, seguimos trabajando humildemente, me sacudí la sal como dicen en Panamá".

Desde su llegada en el Apertura 2017, el mediocampista de la UdeG ha podido marcar en tres ocasiones en partidos de Liga.