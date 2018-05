Jorge Suárez, un hombre inquebrantable

Dicen que la vida se basa en levantarse después de caer, y eso es precisamente lo que hizo Jorge Suárez, el histórico esquiador mexicano que vio cómo sus dos piernas se rompieron tras caer desde cinco metros de altura.

Suárez es histórico para el esquí acuático mexicano, pues fue el primer competidor nacional que logró una medalla de plata en el slalom de los Juegos Panamericanos, lo hizo en Santo Domingo, en 2003.

Sin embargo, muy a pesar de que esta hazaña sea una de sus máximas cartas de presentación como atleta, la mayor proeza de Suárez ha sido recuperarse de esta lesión que llegó a postrarlo en una silla de ruedas, pero que hoy sólo es parte del pasado por increíble que pueda parecer.

La lesión

Paralelamente a su pasión por el esquí acuático, Jorge Suárez se desempeña como ingeniero civil, y fue mientras ejercía su profesión cuando vivió aquel accidente que vino a ponerlo en un predicamento que incluso lo llevó a pasar por el quirófano.

“Eran los inicios de 2014 y yo estaba trabajando en una obra cuando caí desde poco más de dos pisos. Cuando caigo me fracturo las dos piernas, la izquierda fue a la altura de la tibia, un poquito arriba del tobillo; en la derecha me fracturo lo que es el talón, por llamarlo así. Hubo cirugía y estuve cerca de cuatro meses en silla de ruedas, fue un proceso de recuperación de casi ocho meses. Me fracturé un febrero y volví a esquiar más o menos por octubre o noviembre”, recuerda.

Fossati y Bongiovanni, sus apoyos

Tras la operación vino un proceso de rehabilitación determinante, pues Jorge sabía que volver a esquiar dependía de él y del empeño que pudiera poner en ese tratamiento. Consciente de esto, el jalisciense buscó ayuda y se enroló con dos viejos conocidos del futbol tapatío: el kinesiólogo Luis Fossati y el profe Luis Carlos Bongiovanni.

“Lo que a mí me impulsó a volver a esquiar fue el gran resultado de la operación. Luego de salir del quirófano en donde me pusieron una serie de clavos y de placas, el doctor me dice que mi pierna está 100 por ciento para recuperarse, me dijo que tendría toda la movilidad y lo único que restaba era mi rehabilitación, ahora estaba en mí el volver a esquiar o quedarme en bastón el resto de mi vida."

“Salí a este proceso de punta a punta, fueron casi cinco meses de una rehabilitación casi diaria con Luis Fossati, él me ayudó, me subí a su hombro y me sacó adelante. Hubo días de mucho dolor, de mucha frustración, de cansancio. En otros días sí se veía avance, hubo de todo. Después continué con Luis y el profe Bongiovanni para hacer el acondicionamiento físico. Eso me sacó adelante”, recuerda el seleccionado nacional.

Su regreso a la élite

Después de un accidente como el suyo, quizá volver a caminar con normalidad habría sido un premio suficiente para la mayoría, sin embargo Jorge Suárez no sólo quería recuperar la movilidad de sus piernas, sino que también añoraba volver a competir por México en torneos internacionales.

Acostumbrado a tener paciencia en sus procesos, Jorge comenzó esquiando de manera recreativa, pero este 2018 logró su sueño de regresar a lo más alto de su deporte tras coronarse dentro del Campeonato Latinoamericano de Esquí Acuático.

“El pasado abril enfrenté el Campeonato Latinoamericano de Esquí Acuático, mismo en donde vinieron muchos competidores de gran nivel y a pesar de todo pudimos ganar el primer lugar. Este resultado fue especial, uno se guarda los halagos propios, pero me sentí muy orgulloso de volver y ganar de nueva cuenta”, dijo el histórico esquiador mexicano.

SABER MÁS

Todo un veterano

Jorge Suárez, quien actualmente tiene 40 años, participa en la modalidad de slalom de la categoría de +35.

EL DATO

Va por el Mundial

A finales de este año, Jorge Suárez espera representar a México en el Campeonato Mundial Senior de Esquí Acuático, mismo que se llevará a cabo en Santiago de Chile.