Jorge Dávalos piensa en ser campeón con Leones Negros

Habrá ocasiones que en el futbol no se den las cosas, que no salga nada futbolísticamente hablando, pero lo que jamás debe faltar es la entrega, la garra, porque la actitud jamás se negocia y eso les recalca mucho el estratega de Leones Negros Jorge Dávalos, a sus jugadores.

“Terminaron el partido pasado en el piso, pero es lo que les digo, que tengan memoria, que vean a sus aficionados el esfuerzo que hacen en todos los aspectos y espero que esto sea la punta de lanza que detone el proyecto a una calificación, tal como lo dije en el inicio del campeonato porque es una obligación buscar el campeonato”.

Luego del triunfo del pasado fin semana ante Mineros, el equipo se fortaleció mucho desde varios puntos de vista, recobraron varios aspectos que se habían perdido y el técnico espera que las palabras del presidente Alberto Castellanos la semana pasada, sobreuna limpia en el equipo en caso de no calificar a la Liguilla, queden en eso nada más.

“Nosotros formamos un ambiente de competencia, de fortaleza mental, de muchas obligaciones y no lo veníamos haciendo mal. El partido pasado (ante Dorados), no lo hicimos mal y no era para haberlo perdido, tuvimos opciones claras de gol y en tres minutos nos desfondamos, pero el equipo venía jugando bien. El equipo ha venido mejorando, entregan su corazón y se han venido matando en los encuentros”.

El “Vikingo” Dávalos puntualizó que aprovecharán esta fecha FIFA para corregir algunos aspectos, sobre todo en defensa, donde han quedado mucho a deber porque les han marcado goles infantiles.

RR