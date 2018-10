''Vikingo'' Dávalos lamenta errores defensivos de Leones Negros

El estratega de Leones Negros, Jorge ''Vikingo'' Dávalos lamenta los errores a la defensiva que ha cometido su equipo, y refiere que durante estos días enfatizará más en este renglón para evitar que los rivales les anoten de manera fácil, caminando o en táctica fija.

''En táctica fija fuimos una tristeza, porque Mineros pudo haberse ido al ataque y ganarnos el partido con la manera más simple, con una pared, un desborde, una jugada individual brillante, pero ya que te metan goles en táctica fija, como que dice muy poco del que defiende. Tiene su mérito porque se ganan partidos, pero hemos estado muy mal a la defensiva, hay que aceptarlo. La gente que tiene que marcar defensivamente debe estar más concentrada''.

Leones Negros es su propio enemigo, porque sufren para ponerse al frente en el marcador, para anotar un gol y cuando lo logran, no falta quien atrás descuide la marca, esté desubicado de su zona y les empatan, incluso les dan la vuelta, lo reconoció ''Vikingo''.

''Nosotros mismos, porque si no se juega bien por parte de nosotros ni el rival tampoco, entonces hay que empatar el partido. No pueden meterse caminando como nos sucedió en el segundo gol, caminando. Tenemos que defender mejor, eso no puede continuar así''.

Este ha sido mal de todo el torneo, pero cuando se entra a una fase final como la que se aproxima, en donde los equipos se juegan el todo por el todo en busca de la Liguilla, no deben ya aparecer errores infantiles, más cuando anunció el presidente Alberto Castellanos dijo que de no entrar a la Fiesta Grande, habrá limpia.

''En realidad es algo que hemos venido padeciendo. No me refiero nada más a la defensa, sino al aparato defensivo dejamos mucho que desear. Metemos dos, pero para ganar debemos hacer tres porque nos meten dos y no podemos estar siempre apuntando a marcar cuatro goles para ganar. Es un renglón que tenemos que mejorar, pero no solamente en lo individual, sino todo el equipo, el planteamiento debe ser mejor''.

