Jordy Caicedo: El solitario "nueve" del Atlas

Jordy Caicedo, el delantero ecuatoriano del Atlas, ha expresado su comodidad al desempeñarse como el único "nueve" en el terreno de juego bajo las órdenes de Benjamín Mora, aunque también destacó su disposición para jugar acompañado de otro delantero cuando sea necesario. Desde su llegada al equipo, Caicedo ha anotado tres goles, demostrando su capacidad de ser un referente en el ataque del conjunto rojinegro.

El jugador ecuatoriano resalta la importancia de tener compañeros de calidad a su lado, mencionando a jugadores como Augusto Solari, Brian Lozano y Mateo García, quienes le brindan apoyo en el campo y contribuyen al éxito del equipo.

"Hoy en día el futbol es de adaptarse muchísimo en muchos sentidos. Obviamente, me siento más cómodo jugando solo en punta, pero no tengo ningún problema en jugar acompañada. No tengo problema, porque lo he hecho y no me incomoda para nada jugar solo o jugar acompañada. Obviamente, prefiero jugar solo en punta y con dos extremos, pero tampoco tengo problema", dijo el ariete rojinegro.

Caicedo también destacó que el reciente descanso por la Fecha FIFA fue beneficioso para el equipo, ya que les permitió recuperarse físicamente, replantear estrategias y trabajar en la mejora de detalles clave en su juego. Este período de descanso y entrenamiento será crucial para el Atlas mientras se preparan para los desafíos que se avecinan en la temporada.

"Yo creo que era necesario despejar un poco, descansar un poco, porque veníamos de una seguida de partidos, en lo cual nos comenzamos a agotar un poco física y mentalmente, pero bueno, ahora ya regresamos con las energías a tope y esta semana se ha trabajado básicamente en lo físico, táctico y en algunas cositas que por ahí sentíamos que teníamos que trabajar. Siento yo, y obvio por lo que se ve en el grupo, que se está trabajando muy bien, que el ambiente está muy bueno aquí y que los buenos resultados están a la vuelta de la esquina", apuntó.

