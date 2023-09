En 16 partidos oficiales, Jordy Caicedo solo hizo un gol con Tigres en la Liga MX entre Liga y Liguilla y aun así les guarda un cariño importante, por lo que el delantero ecuatoriano comentó que de anotarle a los felinos el próximo domingo en el Estadio Jalisco, no festejará por respeto a sus excompañeros.

Ese único gol se lo hizo a los Gallos Blancos de Querétaro en la Jornada 6 del Torneo Apertura 2022 y a partir de ahí, el sudamericano se fue en blanco a pesar de haber jugado 542 minutos al lado de jugadores como André-Pierre Gignac, Nicolás "Diente" López o Sebastián Córdova, dirigidos entonces por Miguel Herrera.

"Me manejo mucho por las emociones, la verdad, pero obviamente me ha tocado estar en equipos distintos y marcarle a mí ese equipo, pues no he festejado por respeto. Y si tengo la oportunidad el día domingo de marcar, pues seguramente no lo haré por respeto", comentó Caicedo.

Y agregó que hoy por hoy se debe al Atlas, equipo que lo trajo desde el futbol de Turquía y aunque su pase todavía pertenece a los Tigres de la UANL, desea marcarles, más no festejar. Con los Zorros, Caicedo ha hecho tres goles, dos en Leagues Cup y uno en la Liga MX, por lo que su rendimiento ya es mejor de lo que llegó a hacer con los norteños de Nuevo León.

"Significó mucho Tigres para mí, es un equipo que me abrió las puertas con el futbol mexicano y la verdad es que tengo un aprecio muy grande por el club. Mi hija nació allá en Monterrey y es algo difícil de olvidar. Me trataron muy bien en mi estancia allá, lamentablemente no se dieron las cosas como queríamos, pero obviamente tengo compañeros, amigos en el club que significan mucho. Es futbol, ahora pienso en Atlas, pienso en la hinchada de Atlas, pienso en darle alegría al club y darme alegría a mí mismo, que obviamente la alegría me la doy y se la doy a la hinchada y al club marcando", afirmó.

Por si te interesa: Atlas inicia preparación para enfrentar al campeón Tigres

OF