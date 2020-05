Jonathan Orozco confirma que tiene coronavirus

Luego de que Santos anunciara que ocho futbolistas de su plantel dieron positivo por coronavirus, y que a lo largo del día surgieron distintos rumores sobre qué jugadores son los infectados, el arquero Jonathan Orozco decidió terminar con las especulaciones y confirmó que es portador de la enfermedad.

A través de una transmisión en sus redes sociales, el mexicano detalló que se encuentra en buen estado y que no tiene síntomas del contagio, así como también aclaró cómo sucedió la reunión que tuvo hace algunos días en su casa.

"Me siento bien y mi familia también lo está. Quiero aclarar que ninguno de mis compañeros que dio positivo estuvo en mi casa en esta cuarentena. Sobre los chismes qué hubo una fiesta eso es mentira, no hubo una fiesta como tal, tuve una reunión, me gusta cantar y solo invité a dos personas".

Orozco hizo énfasis en hacer saber a las personas que él no ha salido de su casa y que desconoce la forma en la que se contagió, aunque menciona que ese factor no es justificación.

"No quiero echar la culpa a alguien, al contrario, yo soy culpable de haber abierto las puertas de mi casa. Me siento mal por mi familia más que por mí, me siento muy apenado, pido una disculpa pública, no es el ejemplo que yo debería de dar, lo admito".

El portero exhortó a la gente a cuidarse durante esta pandemia y que su caso se tome de ejemplo para redoblar esfuerzos en el combate contra la enfermedad.

AJ