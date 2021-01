El equipo Cafessa donde jugará Joao Maleck los próximos seis meses, está cuidando todos los aspectos para que su jugador tenga un buen rendimiento, esto involucra a toda la institución y principalmente a compañeros de equipo, quienes deberán arroparlo no tocando el tema reciente que vivió el atacante.

Aquel jugador que infrinja las reglas de respeto que se les ha solicitado para Maleck, se hará acreedor a una sanción, aunque el técnico Omar Briceño, dice tener todo controlado, le ayudarán en todos los aspectos para que se desarrolle al cien por ciento.

''La calidad humana que tiene el grupo es excelente, esto le ayudará mucho a él porque lo van a arropar, estamos conscientes que se vendrán algunas críticas de afuera y lo vamos a arropar. Esa parte esta hablado dentro del grupo. Mi participación como técnico es muy importante, estar en constante comunicación con él, con mis jugadores porque dentro del grupo se ha hablado de no hacer ningún comentario que le puedan hacer daño. Eso lo tenemos muy bien hablado con todos, no creo que esto influya en mal con Joao''.

Otro tema en el cual ha estado trabajando Briceño, es que existe la posibilidad que algún rival con tal de sacar ventaja, seguramente le dirán algo de su pasado inmediato y es ahí donde también la labor de Briceño es determinante.

''Esa cuestión de los rivales será muy importante, pero eso también me toca a mí, nos haremos fuertes como equipos para afrontar cualquier tipo de comentario que pudiera hacer algún rival con intención de afectarlo. Eso me toca a mí trabajarlo''.

Maleck estaría debutando el próximo 19 de febrero, cuando Cafessa visite a Irapuato en la jornada 19 del torneo, esto le dará tiempo para ponerse a tono en todos los sentidos, tanto físico como ritmo futbolístico.

''Él está bien, estuvo trabajando por su cuenta. No creo que me preocupe el tema físico, el otro tampoco y me refiero a lo mental, porque lo he visto fuerte. Considero que una parte fundamental para que él cumpla sus objetivos que tiene es el grupo que tenemos, la calidad humana que hay en todos los jugadores es excelente''.

El vicepresidente de Cafessa Héctor Reynoso, señaló que decidir integrar a Maleck fue una determinación bastante bien analizada, sabe las críticas que se desprenden al darle una oportunidad de continuar su carrera por el grave accidente que se dio y están dispuestos a afrontarlas, porque Maleck merece una segunda oportunidad.

''Nuestro equipo de trabajo es lo que nos hace fuerte, la historia que tiene Cafessa nos respalda, hace excelente las cosas en el aspecto humanitario y eso nos da tranquilidad para afrontarlo, no será nada fácil estos seis meses que tiene de contrato. Sabemos lo mediático que se hace el tema de su llegada, pero nos fortalece el trabajo que hacemos, somos gente de futbol, que trabajamos día con día y como dice Martín Castañeda, es una segunda oportunidad para Maleck''.

