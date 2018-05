Joakim Soria y Fernando Salas se van sin decisión

Los relevistas mexicanos Joakim Soria y Fernando Salas se fueron sin decisión en las derrotas de sus respectivos equipos, Medias Blancas de Chicago y Diamondbacks de Arizona.

Chicago perdió 9-1 ante Indios de Cleveland, en juego donde Joakim Soria poco pudo hacer por evitar el revés, porque entró al encuentro cuando ya estaba todo decidido.

El lanzador dominicano Reynaldo López fue elegido para abrir este encuentro y prácticamente fue recibido a palos, en virtud que en dos entradas y dos tercios recibió una andanada de ocho hits y le hicieron siete carreras, dio una base por bolas y ponchó a dos, para llevarse el descalabro.

Soria llegó a la lomita para controlar el bate de los contrarios y evitar una pizarra más abultada, y durante su labor en el octavo capítulo no recibió daño.

Por su parte, Fernando Salas también salió sin decisión en el partido que perdió su equipo, Diamondbacks de Arizona, por 7-4 ante los Rojos de Cincinnati.

El abridor zurdo Patrick Corbin estuvo en el montículo durante seis entradas, le pegaron ocho imparables, dos de ellos de vuelta entera, le hicieron seis carreras, dio una base por bolas y ponchó a 10.

Fernando Salas, originario de Huatabampo, Sonora, sólo estuvo en la lomita de las responsabilidades durante la séptima entrada, en la cual recibió un hit, no le hicieron carrera, no dio bases por bola y no ponchó a nadie.