Jesús Molina se ve como directivo tras el retiro

El capitán de Chivas, Jesús Molina, aceptó que le gustaría seguir ligado al futbol una vez se retire de la actividad, sin embargo, dejó en claro que le agradaría más ser directivo que director técnico.

Para cumplir ese sueño, el mediocampista de contención inició su preparación a pesar de que sigue activo con el Rebaño, pues le aconsejaron que sería más fácil estudiar ahora que una vez colgando los botines.

"Sí, empiezo a prepararme porque sin duda voy a estar relacionado a algo de futbol, si bien es cierto me gusta más el tema directivo, director técnico me gusta, pero prefiero algo más directivo o trabajar en fuerzas básicas, supervisar el trabajo con los jóvenes", indicó.

En declaraciones al portal Mediotiempo, Molina señaló que anhela tener ese título antes de retirarse, lo cual espera suceda todavía dentro unos cinco años, pues todavía tiene el sueño de coronarse con Chivas.

"Una vez me dijo un compañero que era mejor prepararse estando en activo para tener ventaja y no a la hora que ya te retiras empezar de cero, y la idea es seguir preparando, tomar el curso para cuando me retire, espero que sea en muchos años más, tres, cuatro, cinco años más, ya tenga ese título, ya tenga la preparación."

Comentó que otro de sus sueños es disputar una Copa del Mundo, aunque entiende que a sus 32 años de edad y con un proyecto nuevo en el Tricolor bajo la dirección técnica del argentino Gerardo Martino eso parece inalcanzable.

"Eso sería redondear mi carrera de una buena manera, en lo personal el poder ir a un Mundial siempre ha sido algo con lo que redondearía mi carrera", aadmitió.

"Sé que es más complicado ahora quizá por la edad, por un proceso nuevo, un técnico nuevo, pero tampoco lo descarto, tengo la capacidad para estar en selección y representar a mi país en un Mundial, y yo sigo preparándome, pero primero ser campeón con Chivas que eso lo anhelo con todo mi corazón".

